Angola: Signature d'un contrat pour la construction d'infrastructures de la ville de Lubango

Luanda — Le contrat pour la construction d'infrastructures intégrées de la ville de Lubango, province de Huíla, a été signé mardi (20), au cours d'une cérémonie en présence de la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espirito Santo, et du ministre des Finances, Archer Mangueira.

Le projet est évalué à 212.682.926.83 USD (deux cent douze millions six cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-six dollars américains et quatre-vingt-trois centimes) et sera exécuté dans les 36 mois, par le consortium d'entrepreneurs Omatpalo et Imosul.

Ce projet sera sous tutelle du ministère de l'Urbanisme et Habitat.

Le contrat a été signé par le directeur national pour les infrastructures urbaines du ministère de l'Urbanisme et Habitat, Fernando Francisco et par Carlos Alberto Loureiro Alves et Silvestre Tulumba Kapose, respectivement représentants du consortium d'entrepreneurs.

La cérémonie a été assistée par le gouverneur de la province de Huila, João Marcelino Typinge, et le secrétaire d'Etat à Urbanisme, Nhanga Kalunga de Assunção.