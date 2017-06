Angola: Le pays mène des campagnes contre le tabagisme avec des résultats encourageants

Luanda — L'Angola réalise des campagnes de sensibilisation contre le tabagisme avec des résultats encourageants dans les foyers pour enfants, les écoles et les lieux publics, avec une plus grande emphase durant les journées mondiales, a informé mardi, à Luanda, le ministre de la santé, Luis Gomes Sambo.

Ces propos ont été tenus lors d'une réunion technique de préparation des rapports officiels sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac.

Selon le gouvernant, le tabagisme demeure un grave problème de santé publique en Angola, compte tenu de sa faible prévalence, et il est aussi vrai que l'on devrait traduire cette constatation en données fiables, créant des mécanismes qui permettent la recherche de ses tendances réelles et surveiller les conséquences de sa consommation.

Il a indiqué que le pays était engagé dans la réforme du système national de santé pour le rendre meilleur, plus efficace et équitable, avec un réseau élargi de soins essentiels et fonctionnels comme une exigence fondamentale pour la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires.

Luis Gomes Sambo a souligné que les médias jouaient un rôle de premier plan, diffusant des messages sur les effets nocifs et l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Il a également affirmé que la République d'Angola était depuis juin 2007, l'un des signataires de la Convention-cadre et réitère son engagement au plus haut niveau dans son application.

"Nos activités contre le tabagisme ont une approche multisectorielle et comptent sur la participation des acteurs clés tels que les ministères de la Justice, de l'Education, des Finances, de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, du Commerce et de l'intérieur, en plus des ONG et d'autres secteurs de la société civile", a-t-il assuré.

Il a ajouté que l'engagement de l'Angola dans la lutte antitabac avait commencé en 1996, lorsqu'il a signé l'accord de coopération avec la TAAG (Compagnie aérienne angolaise) pour des vols sans fumée.

En l'absence de la législation et à la lumière de la discussion de la Convention-cadre, l'Angola a pris plusieurs initiatives pour lutter contre les conséquences du tabagisme, notamment la décision ministérielle de 1998 interdisant de fumer dans les établissements de santé et inscription plus tard de l'Angola à la Convention par la résolution 49/05 de l'Assemblée nationale, renforcée par le décret 43/09 du 10 septembre.