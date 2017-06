Maroc: Bouillon de culture

Le calendrier annoncé par avance par la chanteuse marocaine Dounia Batma a été respecté. Pour une fois, ce n'est pas elle qui a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer l'heureuse nouvelle, mais son époux, son producteur et manager, le riche bahreini, Turk, en rappelant son amour à sa seconde épouse marocaine, avec laquelle il s'est uni au Maroc en 2013 et qu'il a porté aux sommets de la chanson arabe grâce à ses réseaux.

Dans le clip de Batman, Jaden Smith incarne donc Bruce Wayne/Batman, le costume de ce dernier étant pour l'occasion blanc. Le morceau hip-hop, entêtant, voit le jeune Américain, récemment au générique de la série Netflix The Get Down, recevoir un appel d'Alfred avant de déambuler sur Hollywood Boulevard et d'y affronter d'autres super-héros. Le résultat final est assez hypnotique...

Jaden Smith dans la peau de Batman. Si le fils de Will ne succède pas à Ben Affleck dans le rôle du célèbre super-héros, il incarne toutefois bien l'homme chauve-souris pour les besoins du clip de son nouveau single, sobrement intitulé Batman et issu de Syre, premier album à paraître dans le courant de l'année.

