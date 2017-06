A noter qu'au cours de cette session extraordinaire (qui se tient à la demande du Premier ministre, conformément à l'article 88 de la Constitution), seront également examinés le projet de loi portant modification de l'ordonnance 68-7 du 21 février 1968 portant institution d'un code de procédure pénale ; le projet de loi portant organisation, fonctionnement et procédure applicable devant la chambre criminelle ; le projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso et le projet de loi portant modification de la loi n°24/94/ADP du 24 mai 1994 portant code de justice militaire.

Certaines dispositions avaient été jugées contraires à la constitution par le Conseil constitutionnel. Les sages estimaient notamment que les articles 21 et 23 applicables devant la Haute Cour de justice, interdisant tout appel en second degré sont contraires à la Constitution burkinabè.

