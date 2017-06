Burkina Faso: Toécin Yaar - Les «commerçants lésés» reviennent à la charge

Néanmoins, elle dit interpeller l'inspection et la mairie pour qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires pour éviter « les attitudes qui peuvent être sources d'une dégradation du climat ». De cette situation qu'elle décrie depuis lors, la coordination CDAIP dit tenir pour responsable « les autorités des risques de conflits, au regard du mutisme de ceux-ci.» Aussi, elle a exhorté ses sympathisants à la sérénité. Et surtout « à exiger le sursis à tout déguerpissement des commerçants, tant qu'une solution n'a pas été trouvée.»

Aux dires des commerçants de Toécin Yaar, et par la voix de M. Zemba, ce travail d'inspection répond au point 4 de leur plateforme revendicative. Il s'agit ici « d'opérer un audit de la gestion du projet d'aménagement et d'attribution des hangars sur le nouveau site », explique-t-il. Ils estiment être dans l'impasse. Raison pour laquelle, ils se demandent « à quand la publication des résultats des travaux de l'inspection ?.»

Pour le M. Zemba et ses camarades, ce qui devrait leur permettre de parvenir à une fin heureuse, semble être un mirage. Car après que « les membres de la commission d'attribution ont été entendus, de même que les commerçants le 26 janvier 2017, voici donc près de six mois que nous sommes toujours dans l'attente des résultats des travaux de l'inspection », laisse entendre Ernest Zemba.

Et depuis lors, les lignes ne semblent pas avoir bougé. C'est le constat fait par la coordination locale du CDAIP. Après avoir entrepris des démarches, pour que soient situées les responsabilités pour ce qui est de « la gestion mafieuse » de l'opération de relocalisation des commerçants de Toécin Yaar, il s'en est suivi une inspection sur les travaux de la commission d'attribution de places au sein de ce marché, explique la coordination. A en croire le coordonnateur général de cette section du CDAIP, Ernest Zemba, cette démarche a été commanditée par le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Il y a environ une année de cela que les commerçants et occupants installés à Toécin Yaar, dénonçaient une mauvaise gestion de l'attribution des hangars, tables et places sur le nouveau site dudit marché.

