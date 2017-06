Sénégal: Korité 2017 - L'IPAS va "suffisamment" approvisionner le marché en poulets

Dakar — Les 10 millions de poussins de chair mis en place par l'Interprofession avicole du Sénégal (IPAS) devraient aider à approvisionner "suffisamment" le marché en poulets pour la fête de Korité ou Aïd el fitr a indiqué, mardi à Dakar, son président Ahmédou Mouktar Mbodji.

"En cette période de préparation de la fête de la Korité ou Aïd el fitr à laquelle le poulet occupe une place de choix, nous professionnels de la filière avicole informons que le marché sera suffisamment approvisionné en poulets" a soutenu M. Mbodji.

Le président de l'IPAS s'exprimait à l'occasion d'un panel d'information des ménages sénégalais de la préparation de la fête de la Korité tenu au ministère de l'Elevage et des Productions animales.

"Nous avons mis en place cette année 10 millions de poussins contre 9 millions à la même période de l'année dernière pour satisfaire la demande en poulets" a-t-il souligné.

"Entre 2006 et 2015 nous avons fait une progression du chiffre d'affaires qui est passé de 110 milliards à plus de 250 milliards de frs CFA, soit un taux de plus de 127%" a dit Ahmédou Mouktar Mbodji.

Selon M. Mbodji, "cela a été possible grâce à un niveau d'investissement plus élevé et une meilleure organisation et professionnalisation de la filière depuis l'avènement de l'IPAS, en 2013 et l'accompagnement de l'Etat et de ses services déconcentrés".