Maroc: La Caravane du golf a profité à 2000 jeunes

A l'initiative de la Fédération Royale marocaine de golf et en partenariat avec La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), une caravane dénommée Hello Golf Junior a sillonné durant deux mois de nombreuses villes du Maroc, et ce avec le soutien des clubs de golf des régions visitées.

En effet, la Fédération a décidé de faire de 2017 l'année des jeunes et elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réaliser cet objectif primordial pour le développement du golf dans le Royaume.

Le but de cette opération est de familiariser les jeunes au golf et de les sensibiliser à un sport dont le fair-play et la maîtrise de soi sont les qualités principales.

Les résultats enregistrés ont été encourageants puisque plus de 2.000 jeunes originaires de toutes les villes du Maroc ont participé à ces stages d'initiation. Les clubs, pour leur part, ont joué le jeu en facilitant l'entrée de ces jeunes.

Dans chaque ville, il a été choisi un ou plusieurs ambassadeurs, déjà familier au golf.

Cette démarche initiée par la F.R.M.G. s'inscrit dans le cadre de diverses autres initiatives positives comme la Kid's Cup durant le Trophée Hassan II de golf.

Voici le programme réalisé :

30/31/3/17 : Rabat

Ambassadeurs : Omar Benbrahim et Mourad Saïdi Idrissi

8 Classes de l'Ecole Al Atlas, soit environ 250 élèves ont participé au stage d'initiation au Royal Golf de Dar Es Salam (putting, chipping, driving).

5/4/17 : Casablanca

Ambassadeurs Kamil Boutaleb et Nizar Bourheim

Une centaine d'élèves du lycée Lyautey ont participé au stage, il s'agit d'élèves de 4ème secondaire (environ 14 ans)

Le stage s'est passé au Royal Golf d'Anfa qui a offert aux élèves la possibilité d'adhérer au club à titre individuel à des conditions préférentielles.

26/4/17 : Marrakech

Ambassadeur : Rayan Benqlilou (11 ans) au Golf d'Amelkis

Une cinquantaine d'élèves de son école se sont retrouvés au Golf d'Amelkis pour une journée de découverte et d'entraînement.

3/5 mai : Essaouira

Ambassadrice-Chaïma Fakri (12 ans)

Ecole Mohamed Zerktouni Diabate Essaouira

Plus de 70 élèves ont passé la journée à découvrir le golf et s'entraîner sur le Golf de Mogador

10 mai : Agadir

Ambassadrice : Rim Imni (12 ans)

1ère année de collège, près d'une centaine d'élèves du collège privé El Hanane 3 se sont entraînés au Golf Training Center d'Agadir.

24 mai : Tanger

Ambassadeur : Issam Nakrou (16 ans 1ère année de Lycée)

Une centaine d'élèves du lycée Ibn Tofaïl de Tanger ont été encadrés toute la journée par les pros du Royal Country Club de Tanger.

26 mai : Saïdia

Ambassadeur : Ayoub Rzine (14 ans 2ème année de collège)

Une centaine d'élèves du collège Laatamna de Berkane ont participé à une formation dirigée par le manager du Golf de Saïdia.