Sénégal: Exécution des budgets - Accroissement des dépenses à fin mars

Eu égard aux évolutions sus-indiquées, le déficit global, base engagements, dons compris, est ressorti à 343,6 milliards à fin mars 2017 (2,3% du PIB) contre 286,6 milliards un an plus tôt (2,0% du PIB). Base caisse, ce déficit est de 487,3 milliards (3,2% du PIB).

Pour leur part, les dépenses et prêts nets se sont accrus de 8,3%, en passant de 2.894,0 milliards à fin mars 2016 à 3.133,3 milliards à fin mars 2017, sous l'effet de la hausse conjuguée des dépenses courantes (+166,6 milliards ou 8,7%) et de celles en capital (+95,4 milliards ou 11,0%).

Les recettes budgétaires des Etats membres de l'Union sont ressorties à 2.618,8 milliards en mars 2017 contre 2.452,4 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 6,8%. Cette progression a été induite par une augmentation de 7,3% des recettes fiscales qui se sont situées à 2.351,5 milliards. Les dons budgétaires, estimés à fin mars 2017, à 170,9 milliards, enregistrent une progression de 10,3% par rapport au premier trimestre 2016.

Les données disponibles sur l'exécution des budgets des Etats membres de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA), au cours des trois premiers mois de l'année 2017, note le Rapport de politique monétaire publié par la Bceao, comparées à la même période de l'année précédente, laissent apparaître globalement un accroissement plus important des dépenses par rapport aux recettes et dons. Cela induisant, une détérioration du déficit global, base engagements, dons compris, qui ressortirait à 343,6 milliards à fin mars 2017 contre 286,6 milliards un an plus tôt

