Sénégal: L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires lance son Master en Faune sauvage

Dans le cadre de la protection de l'environnement et de la prévention contre certaines maladies provenant des animaux sauvages, l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar, procède ce vendredi 23 Juin 2017 au lancement de son Master en Faune sauvage.

Dans sa mission de former de hauts cadres pour la gestion des problèmes de santé animale en Afrique et ailleurs, l'EISMV a saisi l'opportunité que lui offre le réseau (OHCEA), One Health in Central and Eastern Africa, de créer un Master en Gestion et Surveillance Sanitaire de la Faune sauvage avec deux spécialités à savoir «Médecine vétérinaire de la faune» ; «Aires protégées» et "Epidémiosurveillance de la faune sauvage".

La raison de la mise en place de ce master est qu'en effet, près de 75% des maladies qui ont affecté les humains ces dix dernières années ont été causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou de produits d'origine animale.

L'épidémie à virus Ebola qui a sévit en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, faisant plus de 11.300 morts, la fièvre de la vallée du rift ou encore l'influenza aviaire hautement pathogène à virus H5N1 en sont des exemples.

Cette formation proposée par l'EISMV permettra ainsi de doter les pays africains et d'autres horizons de ressources humaines qualifiées pour la surveillance (prévention), la détection précoce et la riposte rapide qu'exigent les maladies émergentes, ré-émergentes et les zoonoses impliquant la faune.

.