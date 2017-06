Afrique du Nord: Signature de 10 conventions maroco-tunisiennes

Les chefs de gouvernement des deux pays ont, par ailleurs, réitéré leur ferme condamnation du terrorisme sous ses différentes formes et manifestations, relevant la nécessité d'intensifier les efforts afin de faire face à ce fléau qui menace la sécurité et la stabilité de la région maghrébine.

Les deux parties ont égalent exprimé leur conviction de la nécessité de surmonter les différentes formes de blocage que connaît l'Union du Maghreb arabe (UMA) en vue d'activer ses institutions et appuyer ses structures et relancer l'action maghrébine commune.

