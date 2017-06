Sénégal: "Un Code élaboré de façon inclusive et consensuelle" (Ministre)

Le nouveau Code de la presse comporte 233 articles avec des dispositions générales et spécifiques relatives aux entreprises de presse, au traitement des journalistes et des techniciens de la communication, un fonds d'aide qui remplace l'aide à la presse.

"Le document n'est pas là pour sanctionner des personnes. (... ). Il appelle à plus de responsabilité de la part de tous les acteurs, le code va améliorer le niveau des médias, et redresser l'environnement de l'entreprise de presse", a souligné Mbagnick Ndiaye.

"Si on dit qu'il n'y a pas eu de consensus, si on dit que ce n'est pas inclusif, je ne sais plus ce qu'est un consensus, ni inclusif ", a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication devant les députés.

"Ce qui a été écrit à Saly a été amélioré et des techniciens et d'éminents juristes se sont penchés sur le texte avant de le donner au gouvernement", a soutenu Mbagnick Ndiaye.

Les syndicats des journalistes et associations de la presse, les patrons de presse, et des journalistes qui pouvaient apporter des contributions ont aussi pris part à ces concertations de Saly, selon le ministre.

