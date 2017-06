Enfin pour les nouveaux bacheliers, c'est une étape de franchie et c'est désormais une deuxième qui s'annonce avec tout ce que cela entraîne là aussi, comme anxiété et espoirs.

Pour ce qui est du meilleur taux de réussite, il a été de l'ordre de 97,09% enregistré chez les élèves des filières du Baccalauréat international avec 7745 admises et admis. Quant à la seconde marche du podium, elle revient de droit aux candidats des sections scientifique et technique avec 100.244 diplômes obtenus, soit un taux de 52,78%.

Le communiqué du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, diffusé hier, fait état d'une légère amélioration du taux de réussite comparativement à l'année dernière et qui était de 49, 15%.

