Ile Maurice: Commision sur la drogue - L'ascension fulgurante des jeunes avocats interpelle...

Costumes, chaussures et montres de luxe griffés, berlines allemandes... Ces jeunes avocats donnent l'impression d'avoir une longue et riche carrière. Une ascension fulgurante qui n'a laissé ni les limiers de l'ADSU ni la commission d'enquête sur la drogue insensibles.

L'audition de Me Erickson Mooneapillay, après celle d'Anupam Kandhai, est un moyen d'avancer vers ceux qui sont de mèche avec les trafiquants pour contourner les efforts de la police d'éradiquer la drogue.

Mes Kandhai et Mooneapillay sont des juniors qui sont envoyés au casse-pipe pour rencontrer les trafiquants et ceux qui sont arrêtés. Ces jeunes avocats ont depuis longtemps tapé dans l'œil de l'ADSU, sauf qu'ils bénéficient d'une protection «en haut lieu».

Ces jeunes avocats sont mal vus par les anciens de la profession - car leur ascension est fulgurante. Ils ne s'occupent que de quelques cas de drogue et, pourtant, ils donnent l'impression d'avoir une longue et riche carrière.

Le cas d'une jeune avocate est surveillé de près. Elle a pris le relais d'une avocate devenue politicienne, il y a quelques années. Celle-ci était elle-même la junior d'un Senior Member - les deux appartiennent au même parti politique. La jeune femme s'est rapprochée d'un avocat du bureau du DPP et les deux sont souvent vus dans des restaurants de luxe ; il était même question de mariage entre eux.

Parmi d'autres noms, on mentionne Mes Jenny Mootealloo, Kailash Trilochun.Outre le Deputy Speaker, Me Sanjeev Teeluckdharry, qui est dans de beaux draps après les aveux de Me Erickson Mooneapillay, l'on cite aussi de plus en plus le nom de Me Raouf Gulbul comme étant parmi les avocats Senior qui pourraient être convoqués - après la comparution des jeunes avocats. À ce stade, la commission n'a pas encore convoqué Me Rex Stephen - dans le bureau duquel une forte somme d'argent en liquide avait été saisie. Quant au nom de Roubina JaddooJaunbocus, il circule depuis quelque temps déjà.

Dans les milieux du MSM, l'on ne souhaite pas commenter la convocation possible de Mes Teeluckdharry et Gulbul. «Convocation ne signifie pas preuve de culpabilité», a rappelé avec force un membre du parti, visiblement mal à l'aise. L'interpellation de Gianchand Dewdanee, un habitué du Sun Trust, avait déjà provoqué pas mal de remous jusqu'ici...

Peroomal Veeren a retenu les services d'au moins 25 avocats

Paul Lam Shang Leen a fait une révélation importante lors de l'audition de Me Erickson Mooneapillay. Il a indiqué que le trafiquant Peroomal Veeren a retenu les services d'au moins 25 avocats. Le président de la commission d'enquête s'est dit étonné que les hommes de loi ne consultent pas leurs collègues avant de défendre un client. «À mon époque, je m'assurais qu'il n'y avait aucun problème avec mes collègues avant de proposer mes services à un client», a-t-il affirmé.