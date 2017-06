Maroc Telecom doublement primé

Par ailleurs, dans le cadre de sa notation extra-financière auprès des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et à l'issue de son dernier cycle de notation, Vigeo-Eiris a récemment attribué à Maroc Telecom sa 4è distinction "Top Performer RSE" 2017, pour avoir obtenu les scores parmi les plus élevés des entreprises cotées sur les facteurs de responsabilité sociale en matière de prévention de la corruption, d'orientation responsable des contrats, de Respect des droits fondamentaux et prévention des atteintes à ces droits, de maîtrise des consommations d'énergie, de réduction des émissions polluantes et d'amélioration des conditions de santé-sécurité, selon Maroc Telecom.

Le palmarès "Emerging Market 70" dédié au marché des pays émergents rassemble cette année les 71 entreprises dont les démarches de responsabilité sociale sont les plus avancées parmi un univers de 850 entreprises cotées dans 31 pays émergents ou en développement, auxquelles Vigeo-EIRIS a attribué les notes les plus élevées, précise le communiqué. Pour rappel, Maroc Telecom avait intégré l'univers de cette distinction dès son lancement en 2015, rapporte la MAP.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.