Tunisie: Jamais le Sud n'a été si bien représenté

L'explication de la montée des clubs du Sud se trouve entre autres dans le volet financier. Si une équipe comme le CO Médenine est le porte-drapeau de tout un gouvernorat, d'autres équipes comme le SG, l'ASG ou encore l'ES Métlaoui peuvent compter sur les acteurs économiques de la région, notamment le Groupe Chimique Tunisien et la Compagnie des Phosphates de Gafsa.

Ces dernières années, nous avons connu une vague sans précédent de la montée en première division des clubs du sud du pays. Les deux équipes de Gabès, l'ASG et le SG, ont même gagné des galons et se positionnent désormais comme des outsiders. Le Stade Gabésien est même passé à un palier supérieur en disputant la dernière saison la Coupe de la Confédération.

De plus, il y a un nombre si important d'équipes, que les subventions du gouvernorat de Tunis sont éparpillées et chaque club n'en touche que des miettes.

Y a-t-il trop de clubs dans la capitale ? Cela en a tout l'air et les sponsors préfèrent investir dans les deux grands clubs, l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, car disposant d'une large base de supporters.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.