L'AS V.Club a enregistré, le 20 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa ses trois premiers points de la victoire en phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique après son net succès sur Saint-George d'Ethiopie.

C'était en quatrième journée de ces huitièmes de finale de la C1 qui se jouent depuis cette année en formule de poules. Lors de la première confrontation entre les deux équipes en troisième journée, Saint-George FC l'avait emporté à Addis-Abeba par un but à zéro.

V.Club se devrait de remporter le match de Kinshasa, après avoir accumulé trois défaites lors de trois premières journées contre Espérance sportive de Tunis (1-3 à Tunis), Mamelodi Sundowns (1-3 à Kinshasa). Pour cette rencontre de la quatrième journée à Kinshasa, Florent Ibenge a monté une équipe assez conquérante avec le gardien de but camerounais Nelson Lukong dans les perches, l'Equato-guinéen Francisco Ondo et Ruddy Makwekwe dans l'axe de la défense, Dido Bafola et Glody Ngonda respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Au milieu de terrain, il y a eu Padou Bompunga dans la récupération, Yannick Bangala dans la relance et le Malien Sidibe dans l'organisation du jeu. Chadrac Muzungu sur le côté gauche, l'attaquant rwandais de souche RD-congolaise Taggy Etekiama Agiti dans l'axe et Eddy Ngoy Emomo sur le côté gauche, ont constitué le trio offensif de V.Club au coup d'envoi de la partie.

V.Club a rapidement mis la pression sur Saint-George, avec un bloc-équipe haut, et récupérant beaucoup de balle dans la moitié de terrain du club d'Addis-Abeba et contenant suffisamment les rares contre-attaques des Ethiopiens. La forte possession des joueurs de Florent Ibenge a payé très tôt avec l'ouverture du score dès la 8e minute par Etekiama qui a fusillé le gardien de but Beriyum d'une frappe limpide après un superbe relais avec Sidibe. Etekiama est revenu à la charge à la 28e minute avec le deuxième but sur penalty, accordé par l'arbitre zambien Sikazwe, consécutif à la faute du défenseur éthiopien Frazer Kiza sur Padou Bompunga dans la surface de réparation.

Avec une avance de deux buts à zéro en première période, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont débuté la deuxième mi-temps acculés au milieu de terrain, défendant dans leur camp et laissant la direction du ballon aux joueurs de Saint-George. Et sur une longue balle, le capitaine de Saint-George Salahedine Said a réduit l'écart à la 67e minute sur un superbe lob en dehors de la surface de réparation, battant le portier Nelson Lukong avancé. Voyant son équipe traverser un flottement, Florent Ibenge va effectuer trois changements, avec d'abord la sortie du jeune Muzungu touché, remplacé par Mukuko Batezadio à la 75e minute de jeu. Ensuite, c'est le Malien Sidibe qui a cédé sa place à Nelson Munganga à la 77e minute, venu rééquilibrer le jeu au milieu de terrain. Enfin, Lusadisu est monté à la place d'Eddy Ngoy Emomo émoussé, à la 86e minute.

V.Club a réalisé son pari de remporter ce match de la quatrième journée de la phase des poules, mais reste lanterne rouge du groupe avec 3 points, derrière Mamelodi Sundowns qui compte 4 points. Saint-George est deuxième avec cinq points, derrière le leader, Espérance sportive de Tunis (7 points). En cinquième journée, V.Club se rendra à Pretoria en Afrique du Sud, le 5 juillet 2017, pour défier Mamelodi Sundows.