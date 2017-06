Congo-Kinshasa: Double nationalité - Thambwe Mwamba enjoint le PGR d'enquêter sur le cas Katumbi

L'ex-gouverneur du Katanga détiendrait une double nationalité, ce qui le met à porte-à-faux avec la Constitution du pays, a martélé le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, au cours d'un récent point de presse à Génève.

La question sensible de la détention, par certains officiels congolais, de la double nationalité est de nouveau sur la sellette. C'est à la faveur d'un point de presse tenu à Genève le lundi 19 juin par le ministre de la Justice que ce dossier, longtemps rangé dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, refait surface. Alexis Thambwe Mwamba qui s'exprimait devant la presse internationale a, dans un langage direct et sans détours, confirmé le caractère ambigu du statut de l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi par rapport à sa nationalité. Ce dernier, à en croire le ministre, détiendrait par devers lui une double nationalité, ce qui risquerait de constituer un sérieux handicap à sa candidature à la présidentielle de 2017.

Et Alexis Thambwe Mwamba d'insister sur le fait que la double nationalité est prohibée par la Constitution du pays. Et d'ajouter que « si le procureur général près la Cour constitutionnelle a la preuve que Monsieur Katumbi a une double nationalité, il ne peut pas se présenter, quels que soient les appuis qu'il peut bénéficier ». En fait, ce qui pourrait empêcher l'ex-gouverneur du Katanga à se présenter à la présidentielle, « ce n'est même pas ses ennuis judiciaires, ni le gouvernement mais c'est la Constitution, la même qui interdit au président Kabila à se représenter pour un troisième mandat (... ) » . Les propos du ministre de la Justice n'ont pas été bien digérés dans certains milieux politiques pro Katumbi qui trouvent injustifié qu'on oppose aujourd'hui la Constitution à l'ex-gouverneur alors que, sous ce même statut controversé, il a été élu à la tête de la province cuprifère du Katanga.

Bien plus, le porte-parole de l'incriminé Olivier Kamitatu, trouve inconcevable que le ministre de la Justice puisse se substituer à la Céni pour statuer sur la nationalité d'un candidat à la présidentielle. « Après avoir instrumentalisé la Justice, Thambwe Mwamba se substitue à la Ceni et annonce l'irrecevabilité de la candidature de Moïse Katumbi », a-t-il indiqué dans un tweet. Pour lui, c'est une boite à pandore que vient d'ouvrir le ministre de la justice lorsqu'on sait que de nombreux officiels congolais tombent sous le coup de cette irrégularité. Et d'enfoncer le clou en ces termes : « (... ) Mr Thambwe Mwamba foulant aux pieds la Constitution annonce déjà le rejet de cette candidature à la place de la Céni et donne, de manière à peine voilée, instruction au procureur général de la République d'y veiller. Il n'a fait que confirmer la détermination de Joseph Kabila d'écarter Moïse Katumbi de la course à la présidence en instrumentalisant la justice et la Céni. Et en évoquant la question de la nationalité, le sulfureux ministre de la Justice ouvre la boîte de Pandore qui risque d'embraser le pays. Il en tirera devant l'histoire toute la responsabilité ».

En 2007, les députés à double nationalité étaient menacés d'invalidation. La question ressurgit avec le risque de mettre mal à l'aise de nombreux animateurs des institutions détenteurs de la double nationalité. Pour rappel, le Constituant de 2006 a défini et posé les principes, notamment l'article 10 qui interdit formellement à tout Congolais de détenir concurremment une nationalité étrangère avec la nationalité congolaise.