Sénégal: L'OM compte bâtir un "projet solide" reposant sur de jeunes fooballeurs sénégalais (président)

Depuis plusieurs mois, a-t-il poursuivi, "on mène une nouvelle stratégie pour améliore ce club [Marseille] en faisant en sorte qu'il atteigne à nouveau le plus haut niveau".

"On veut aller plus loin dans la relation qui existe entre l'OM et le continent africain", a soutenu M. Eyraud, ajoutant que son club se prépare à bâtir quelque chose de solide.

Il a indiqué que son club fait tous les efforts possibles pour poser les bases d'un développement qui doit non seulement aller bien au-delà de la ville de Marseille et de la France, mais également toucher le monde entier.

"Nous espérons par cette visite, démarrer des actions plus concrètes avec des partenaires ici au Sénégal, en discutant pour une collaboration possible dans un avenir proche avec les responsables de l'académie de football Diambars", a-t-il expliqué.

