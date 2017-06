Cameroun: Lutte contre la désertification - Plantons des arbres !

A l'occasion de la 23e Journée mondiale consacrée à ce combat, le reboisement a été présenté comme remède, lundi dernier à Yaoundé. C'est sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) que le Cameroun a célébré, lundi 19 juin dernier, la 23e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification.

Plusieurs actions et manifestations ont été organisées à cet effet, avec en prime, une cérémonie officielle présidée à Yaoundé par le ministre Helé Pierre. A cette occasion, le Minepded a indiqué que de nombreuses actions sont menées par le gouvernement pour lutter contre la désertification. Il y a notamment la relance de l'opération « Sahel vert », avec 25.000 ha de terres restaurées ; 3.000.000 de plants mis en terre ; environ 60 sites de reboisement créés depuis 2008 dans les communautés de l'Extrême-Nord. Le programme d'aménagement du bassin versant de la Bénoué, l'initiative de la grande muraille verte soutenue par l'Union européenne sont également à mettre à l'actif du gouvernement.

On compte aussi le plan d'action national de lutte contre la désertification dont l'objectif global est de renverser les tendances de désertification et dégradation des terres, pour lutter contre la pauvreté et favoriser un développement durable. Le programme de développement durable du bassin du lac Tchad figure également parmi ces actions dont l'objectif final est « la restauration et la conservation des sols, la reforestation et la gestion durable des ressources forestières, la régénération et la conservation des pâturages et la promotion des systèmes de production durables », explique Helé Pierre.

Pour prêcher par l'exemple, le Minepded a procédé à la plantation symbolique d'arbres au siège de la CRTV à Mballa II, dans le cadre de l'aménagement des espaces verts de cette institution. Des tables-rondes et animations sur les problématiques liées à la désertification ont également été organisées. De même que des plantations d'arbres dans les régions menacées, comme l'Extrême-Nord, le Nord, l'Adamaoua, l'Ouest et le Nord-Ouest.