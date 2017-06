Cameroun: Hydrocéphalie - Une dizaine d'enfants opérés

Une mission humanitaire bordelaise vient de séjourner à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Vendredi 16 juin 2017 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala (Hgoped) à Yassa. A l'unité Pédiatrie de la formation sanitaire publique de première catégorie, des femmes, les bras croisés et l'air grave, attendent dans le couloir, face à une porte.

Celle d'une salle d'hospitalisation. Parmi ces dames réticentes à parler à des inconnus qui ne portent pas de blouse, il y a des mères comme Julie Melia, dont le bébé de 6 mois souffrant d'hydrocéphalie, la petite Adèle, a été très récemment opéré, dans le cadre d'une mission médicale d'une semaine venue de Bordeaux, en France. Une deuxième mission en moins de six mois, composée d'une dizaine de médecins et infirmières de l'association TEO Aquitaine qui a débuté son travail le 12 juin 2017. Objectif, prendre en charge les enfants camerounais souffrant d'hydrocéphalie et de spina-bifida. Dans un programme constitué de consultations, d'interventions chirurgicales, d'activités de formation, d'enseignement théorique et d'un symposium.

Et vendredi dernier, il était donc question pour le Dr Dominique Enyama, neuropédiatre en service à l'hôpital gynéco de Douala, de livrer le rapport de la mission. On retiendra donc entre autres, au terme des activités médico-chirurgicales que 150 patients ont été consultés sur trois journées pleines. Une trentaine d'échographies ont été réalisées, 10 actes chirurgicaux ont été pratiqués sur huit patients, des enfants, dont deux à crâne ouvert. Il y a eu un échange de pratiques infirmières sur les soins, du compagnonnage également. La mission bordelaise a par ailleurs offert du matériel, dont des respirateurs, à l'établissement hospitalier. Il a également relevé quelques difficultés et évoqué les perspectives.

Parmi ces perspectives, le Pr Emile Mboudou, Dg de l'Hgoped, est revenu sur un point : « Je ne mesurais pas l'ampleur des problèmes de neurochirurgie, de neuropédiatrie avant cette mission. Le rapport doit donc rentrer dans la recherche des pistes de financement pour un peu plus d'efficacité. Les éléments qu'on va retirer de cette mission vont aider les pouvoirs publics. Ça va permettre de montrer l'étendue du problème, qu'il existe des solutions et qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. » Il s'appuiera donc sur le rapport pour des éléments de plaidoyer auprès de sa tutelle, le ministère de la Santé publique. Mais déjà, le Pr Mboudou a promis d'en parler au conseil d'administration du 30 juin prochain. De son côté, le Dr Edouard Gimbert, à la tête de la mission bordelaise, a apprécié la qualité de la médecine camerounaise et le plateau technique performant de l'hôpital gynéco.

Réactions

Dr Edouard Gimbert: « On est là pour aider »

Neurochirurgien au CHU de Bordeaux, France

« Cette mission est possible grâce à une collaboration franco-camerounaise et particulièrement entre les villes de Bordeaux, Douala et Yaoundé. Et nous avons créé en France une association qui s'appelle TEO Aquitaine qui permet de financer ce type de mission avec le soutien de la ville de Bordeaux et de notre CHU, qui est notre employeur. On a pu opérer huit patients. C'est bien sûr moins que ce qu'on voudrait, mais on est très heureux de voir que les équipes d'anesthésie, de neuropédiatrie, de pédiatrie, de neurochirurgie, sont dynamiques, volontaires. On est là pour les aider à optimiser et à moderniser la prise en charge de ces patients souffrant d'hydrocéphalie et de spina-bifida».

Julie Melia: « Tout s'est bien passé »

Mère d'un bébé opéré

« J'ai appris qu'il y avait une campagne médicale. Je suis aussitôt venue m'enregistrer pour que mon bébé puisse bénéficier de ces soins. C'était deux semaines avant l'arrivée de cette équipe médicale française. Et deux jours avant la date de lancement de la mission, on nous a appelés. J'ai été internée avec l'enfant une journée avant l'opération afin de la préparer. Les neurochirurgiens nous ont aussi bien conseillés. Tout s'est bien passé. Les pédiatres passent chaque jour pour vérifier l'évolution. C'est une chance que nous ayons pu bénéficier de cette opération à travers cette mission humanitaire, parce qu'en temps normal, ça coûte très cher, 800 000F au minimum. C'est donc une action à louer. Je rends grâce à Dieu et je dis merci beaucoup à l'hôpital gynéco de Douala».