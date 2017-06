Cameroun: Promoting Historic Site

Beaucoup se sont demandés pourquoi Bimbia, renommée pour le transport des esclaves du Cameroun à travers l'océan Atlantique en Amérique et en Europe, est restée abandonnée au fil des ans. De tels sites en Afrique comme au Sénégal et en Guinée ne sont pas seulement des lieux de mémoire, mais des attractions touristiques qui génèrent beaucoup de revenus pour les localités et les pays où ils se trouvent.

Compte tenu de ces avantages, il est incertain pourquoi le Cameroun n'a pas fait la même chose dans les sites du pays qui ont servi de routes du commerce de l'esclavage et qui pourraient être des sources de revenus pour l'économie. Le colloque actuel au Musée national de Yaoundé du 20 au 22 juin 2017 sur «Bimbia, lieu de l'esclavage, mémoire de l'humanité» avec des ateliers permettant probablement une meilleure visibilité sur la manière dont le Cameroun peut rendre le site proéminent et attrayant. Si l'objectif devait être atteint, Il serait évidemment louable que les retombées d'un tel site dans le produit intérieur brut du Cameroun soient incommensurables.

Toute personne bien intentionnée verra évidemment la tendance tant attendue et les bénéfices auront plus de sens si ceux qui sont autour de la localité sont créés pour s'emparer du site et le rendre viable. Seuls ceux qui ont eu l'occasion d'étudier quelques notions fondamentales de l'histoire du Cameroun dans leurs premières années scolaires pourraient avoir de vagues souvenirs de l'importance et du rôle de Bimbia dans l'évolution du pays. Encore, Reléguer toute la localité aux annales de l'histoire n'a jamais été une option justifiée parce que les conséquences de l'esclavage et de la traite des esclaves s'étendent sur des générations et restent tellement présentes que plusieurs esclaves américains continuent à chercher des traces de leur état actuel Ainsi que des liens vers leurs terres ancestrales.

Les efforts déployés par une institution privée depuis quelques années pour que de nombreux Afro-Américains visitent le site de Bimbia ont dû occuper une sonnette sur plusieurs de la position de la région à l'humanité et la décision actuelle du Ministère des Arts et de la Culture d'amener Bimbia dans la La vedette est une poussée supplémentaire qui vaut son sel. Même les petits faits historiques sur la localité étant le port où le Whiteman a d'abord mis le pied sur le sol camerounais et un état indépendant du peuple Isubu qui, en 1884, était annexé par les Allemands et incorporé dans la colonie de Kamerun, attirerait probablement beaucoup dans le pays et À l'étranger pour savoir ce qui reste aujourd'hui de la région.

Ainsi, pour aller au-delà de l'histoire et faire en sorte que Bimbia soit correctement placée dans l'évolution du pays, il faudra des infrastructures qui rendent la localité accessible et confortable. Les bonnes routes et les installations de l'hôtel sont certainement certaines des exigences urgentes qui doivent être mises en place pour que Bimbia mérite son importance historique dans la vie de la nation, comme d'autres endroits qui ont la même importance historique en Afrique. Il faudra des infrastructures qui rendent la localité accessible et confortable.

