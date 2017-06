Cameroun: Hôpital général de Douala - Il faut accélérer les travaux

Le chantier de réhabilitation de la formation hospitalière, articulation du Plan d'urgence, évalué par le Minsanté lundi. La néonatologie, la radiothérapie, les consultations externes et l'oncologie sont les services de l'Hôpital général de Douala visités le lundi 19 juin 2017 par le ministre de la Santé publique (Minsanté), André Mama Fouda. Il était question d'évaluer les travaux de réhabilitation engagés dans ces secteurs il y a quelques mois, dans le cadre du Plan d'urgence triennal (Planut), volet santé.

A chaque étape, le Minsanté a posé des questions et reçu des explications de l'entreprise chargée de conduire les travaux. A première vue, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Après la visite de chantier, le ministre a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes (maître d'œuvre, maître d'ouvrage, mission de contrôle et service technique de la formation sanitaire). De cet échange, il ressort que les travaux ont pris du retard, et qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le chronogramme de livraison soit respecté d'ici le mois de décembre prochain.

Les travaux déjà effectués sont la pose des carreaux, des plafonds, de la première couche de peinture, etc. Toutefois, beaucoup reste à faire et il y a des points de blocage, évoqués au cours des échanges avec André Mama Fouda. Il s'agit notamment de la disponibilité du matériel, de la qualité de celui-ci, du traitement de l'air dans les blocs opératoires, de la distribution de l'énergie électrique au sein de l'hôpital et beaucoup d'autres zones d'ombre. Le ministre a demandé de coordonner tout cela, pour trouver des solutions et faire avancer le chantier.

En outre, il a insisté sur le respect du budget, sur la visibilité à apporter dans la réalisation des travaux et l'arrimage de l'hôpital général de Douala aux normes internationales. La réhabilitation profonde des formations sanitaires, financée à hauteur de 150 milliards F dans le cadre du Planut, concerne les hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yaoundé et prévoit la construction de huit centres hospitaliers régionaux et des hôpitaux de référence dans tous les chefs-lieux de région, à l'exception de Douala et de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique a demandé que le service de consultation externe soit livré fin de juillet, lors de son prochain passage.

Réactions

André Mama Fouda: «Livraison attendue en fin décembre»

Ministre de la Santé publique

« Le gouvernement a décidé d'un Plan d'urgence triennal (Planut), dont le volet santé dispose d'une enveloppe de 150 milliards de f. Cette enveloppe concerne la construction de huit centres hospitaliers, des hôpitaux de référence dans les huit chefs-lieux de région hors-mis Douala et Yaoundé, la réhabilitation de l'hôpital général de Douala et de Yaoundé, ainsi que le Centre hospitalier universitaire (CHU).

Je suis à Douala pour visiter le chantier de l'hôpital général, chantier confié à l'entreprise marocaine « Alliance Cameroun ». Les travaux ont démarré, ils sont de bonne qualité mais ils sont en retard. Nous devons travailler pour que ce chantier soit bien conduit et que la date de fin décembre 2017, soit l'ultime pour livrer ces travaux. Nous savons que c'est difficile parce que c'est un hôpital en service. Il est difficile de libérer tous les pavillons en même temps. J'ai prescrit une coordination de tout cela pour que des solutions rapides soient trouvées selon les règles de l'art. »