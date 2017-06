Cameroun: Accord de partenariat économique - Douane et entreprises en rangs serrés

Un forum spécial organisé hier à Douala pour consolider le partenariat public-privé à quelque 45 jours du début de la deuxième phase de l'Accord Cameroun-UE. 4août 2017. C'est à cette date qu'entre en vigueur la deuxième phase de l'Accord de partenariat économique (Ape) bilatéral Cameroun-Union européenne, un an jour pour jour après la première, et qui sera marquée par le démantèlement tarifaire de 25 à 50% des produits dits du 1er groupe et un démantèlement tarifaire à 15% sur les produits du deuxième groupe.

A quelque 45 jours de cette échéance, une session spéciale du Forum Douanes-Entreprises s'est ouverte hier à Douala, avec pour thème : « Défis, contraintes et perspectives du partenariat Douanes/Entreprises à l'ère de la mise en œuvre de l'Ape bilatéral Cameroun/Union européenne ». Des travaux étalés sur deux jours, au cours desquels il est question d'examiner et d'échanger sur les contours stratégiques et opérationnels de l'Ape.

Ceci afin de prendre des mesures et des engagements pertinents visant la consolidation du partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat et le secteur privé d'une part, et entre les douanes et les entreprises créatrices de richesse d'autre part. Quelques objectifs spécifiques ont été mentionnés par le directeur général des Douanes, Edwin Fongod Nuvaga : identifier les défis, les contraintes et les perspectives liés à l'application de l'Ape, pour les entreprises et les douanes ; sensibiliser les publics cibles sur les généralités et spécificités économiques liées à l'entrée en vigueur prochaine de la deuxième phase l'Ape ; vulgariser le calendrier et les produits soumis au démantèlement tarifaire dans le cadre de l'Ape ; définir des cadres de collaboration en vue de lutter plus efficacement contre la fraude sur l'origine, etc.

Le Dg des Douanes a en outre indiqué que l'entrée en vigueur de l'Accord, le 4 août de l'année dernière, attendue comme un « séisme économique », « n'a pas entraîné la fin de l'administration des Douanes, ni celle des entreprises ». Et même si cet événement a « perturbé nos élans de performance », il a « porté d'un cran notre adaptation au nouvel ordre mondial et notre repositionnement sur l'échiquier des valeurs. » Le gouverneur du Littoral, représentant le ministre des Finances sous le patronage duquel se tiennent les travaux, a rappelé que l'Ape prévoit la libéralisation par le Cameroun de 80% de ses importations d'origine UE pendant une période d'au moins dix ans.