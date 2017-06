Cameroun: CEMAC - Regional Economic Agenda Report Validated

Les responsables ont déclaré que l'atelier leur offrirait l'occasion de tirer des leçons de l'exécution de la première phase afin de mieux performer l'exécution des autres phases du projet, ce qui revêt une grande importance pour la sous-région. Selon le directeur chargé de l'intégration régionale au ministère de l'économie, de la planification et du développement régional, Bekolo Tataw Dorothy, l'objectif global du plan économique est de relier tous les capitaux des pays de la sous-région afin de faciliter le mouvement Des biens et des personnes.

Le programme s'étendant de 2011 à 2025 sera exécuté en trois phases. Nous avons constaté que la première phase de la composante Cameroun de l'Agenda économique régional de la CEMAC (2011-2015) était axée sur une vision partagée, une bonne gouvernance et un environnement commercial, Les infrastructures économiques et le développement territorial, le développement du capital humain ainsi que la diversification de l'économie.

Les parties prenantes ont examiné et validé le rapport de mise en œuvre de la première phase de la composante camerounaise de l'Agenda économique régional de la Communauté économique et monétaire centrafricaine (CEMAC). Le rapport a été adopté lors d'un atelier à Yaoundé, le lundi 19 juin 2017. Lancé en 2010 lors de la 10ème session ordinaire de la Conférence du Chef des États de la CEMAC, le programme vise à faire en sorte que la sous-région devienne un environnement économique intégré et émergent D'ici 2035, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain.

