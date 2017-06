Cameroun: Bimbia, World Heritage Site Candidate

interview

Le Cameroun travaille à la reconnaissance par l'UNESCO de ce village de commerce d'esclaves. La ville de Limbe dans la région du Sud-Ouest est dotée de potentiels de tourisme prodigués. La traite des esclaves est peut-être venu et parti, mais les reliques de cette activité insensible qui a vu l'achat et la vente d'êtres humains comme des produits de base peuvent encore être repérées dans l'ancienne ville classique de Limbe précisément dans le village de Bimbia.

Pour des raisons inexpliquées, cet avant-poste d'esclave proéminent est resté méconnu et stocké dans une immense zone abandonnée. En retard, il y a un intérêt ravivé dans le chaînon manquant de l'histoire de l'esclavage, en particulier du Cameroun. Avec le soutien matériel de l'étranger, des travaux sont en cours pour découvrir et conserver de quelque manière que ce soit les reliques physiques du passé sordide de Bimbia. Des mesures sont prises par le gouvernement pour dévoiler Bimbia au monde vers l'UNESCO reconnaissant le site en tant que site du patrimoine mondial.

Dans cette lumière, Le ministère des Arts et de la Culture a organisé au début de ce mois une exposition sur le Bimbia Slave Village à Paris. À l'heure actuelle, au Musée national de Yaoundé, un symposium sur le thème "Bimbia, Place of Slavery, Humanity Memory" avec des ateliers pour permettre une meilleure visibilité de la façon dont le Cameroun peut rendre le site proéminent et attrayant est en cours. Bimbia est en effet un endroit riche en histoire car il était l'un des plus grands ports esclaves du Cameroun. De nombreux esclaves ont été expédiés de là vers les Caraïbes et les Amériques.

Bimbia est une ancienne forteresse d'esclaves dans la profondeur des tropiques, près de l'océan Atlantique. Bien que en ruines, ce marché des esclaves d'un siècle a encore des vestiges de son passé horrible qui peut servir à raconter l'histoire aux générations futures. La «porte du non-retour», reste stable car aucun esclave n'est revenu après avoir traversé. Les forts d'esclaves et les chaînes d'esclaves rappellent aux visiteurs ce qu'est l'esclavage et combien il a mal. Un autre site qui vaut la peine de s'arrêter dans la région est la toute première église baptiste construite par Alfred Saker et le «Camp Bimbia» qui a servi de maison du missionnaire.

Il y a aussi d'anciens canons allemands ou français utilisés pour défendre l'endroit dans l'ancien passé. À proximité, Nicholl Islands, le site où les négociations ont eu lieu, peut être vu. Bimbia a une signification similaire en Afrique que l'île Gorée au Sénégal et la ville de Ouidah dans le sud du Bénin. Les deux endroits sont célèbres pour le rôle qu'ils ont joué de la traite des esclaves de l'Atlantique du 17e au 19e siècle.

Contrairement à Bimbia, Gorée et Quidah ont été reconnus comme sites du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en fait des lieux de valeur universelle exceptionnelle. Les deux sites sont devenus des destinations touristiques et des sites d'étude présentant des avantages exceptionnels pour l'économie du pays. Lorsque Bimbia finira par être reconnue comme un site du patrimoine mondial, ce sera d'énormes avantages pour le pays.

L'explication

Pr. Narcisse Mouelle Kombi: « Nous avons entamé une démarche de sécurisation foncière »

Ministre des Arts et de la Culture

Quelles actions sont menées pour faire de Bimbia une vitrine patrimoniale et touristique ?

Il s'agit d'abord pour nous d'élever le niveau de Bimbia dans la représentation nationale. Cela a été fait à travers le classement par le ministère des Arts et de la Culture en 2013 de Bimbia en tant que site culturel national d'intérêt historique. Mais le plus préoccupant, c'est la dimension internationale et cette reconnaissance du site en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant longtemps, Bimbia a souffert d'une amnésie.

Il est vrai que c'est à la fin des années 80 que les premiers travaux d'exhumation des ruines ont permis d'attester qu'il s'agissait véritablement d'un point de déportation d'esclaves. En dépit des travaux d'historiens les plus éminents, Bimbia n'a pas été reconnu en tant que port de traite négrière d'importance majeure de la côte atlantique. Le site de Bimbia a évidemment une dimension touristique dans la mesure où il est appelé à accueillir des visiteurs, notamment ceux qui viennent dans le cadre de la reconnexion, pour reprendre attache avec la terre de leurs ancêtres qu'ils ont quittées il y a plusieurs siècles.

Où en est le processus d'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

Le Cameroun, membre de l'UNESCO, a adhéré aux différentes conventions internationales pertinentes en rapport avec la préservation du patrimoine matériel et immatériel de l'humanité, et aussi en rapport avec les questions de diversité culturelle qui permettent la nécessité d'un dialogue interculturel. L'insertion du Cameroun dans les dynamiques diplomatiques mémorielles internationales, pour que Bimbia soit dans l'agenda du programme-phare de l'UNESCO en la matière, a commencé à porter ses fruits récemment à Paris. Bimbia figure désormais sur la géographie du programme « Route de l'esclave ». Avec la conclusion des travaux du symposium, on pourra établir l'irréfutable nécessité de faire en sorte que Bimbia soit restitué dans le statut international qui doit être le sien, qu'on puisse le reconnaître comme un lieu mémoriel pour l'humanité et patrimoine mondial de l'UNESCO.

Quelles sont les mesures prises concrètement à Bimbia pour attirer les touristes ?

Nous avons entamé une démarche de sécurisation foncière, de protection physique du site à travers une barrière que le ministère a eu à construire, déjà pour délimiter le site. Et ensuite pour le rendre étanche. Ce travail devra continuer. Il y a des mesures qui ont été prises pour l'aménagement, la construction de ponceaux, ceci sans dénaturer le site. Il y a également des mesures qui ont été prises pour préserver l'intégrité physique du site contre les actes de vandalisme ou toutes autres altérations susceptibles de dénaturer les ruines. Ceci en collaboration avec le ministère du Tourisme, avec qui nous copartageons la responsabilité sur Bimbia. Car si le MINAC a les fonctions de production, certification, validation de l'intérêt historique et de la valeur culturelle du site, le ministère du Tourisme œuvre dans l'office de commercialisation, d'exploitation et de marketing.