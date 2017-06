Cameroun: Transport urbain - Des moto-taximen se mettent en règle

« Il est question d'amener les conducteurs de motos-taxis à se conformer à la réglementation en vigueur. Il faut les sensibiliser sur l'obligation d'être en possession d'un permis de conduire, d'un casque, d'une plaque d'immatriculation. La sensibilisation est progressive. Nous avons commencé par un syndicat qui s'est rapproché de notre délégation. Nous avons d'autres syndicats qui se sont intéressés à la question et avec qui nous allons travailler pour mieux encadrer les jeunes. Au niveau des mentalités, nous sommes conscients qu'elles ne peuvent pas changer en un jour. Le changement de mentalités est progressif. Pour avoir un meilleur impact sur la question, nous nous sommes associés à la délégation régionale de la Jeunesse et de l'Education civique ».

Ce dernier a souhaité que cette initiative soit comme une boussole pour les autres conducteurs et les a aussi appelés à collaborer avec les autorités municipales. D'après Ferdinand Sacbang Fongang, président national du Groupement des associations et syndicats des motos-taxis du Cameroun (Grasmota), « ce recyclage tire sa source de la recommandation du chef de l'Etat de 2013, parlant de la formation des jeunes camerounais qui font dans l'activité des motos-taxis. Nous allons continuer à les former pour que chacun sache partager la voie publique et connaisse aussi vivre en société ».

Il est aussi question de veiller à ce que les conducteurs de motos-taxi se conforment à la réglementation en vigueur. Permis de conduire, casques, plaques d'immatriculation sont entre autres pièces et outils dont doivent disposer ces conducteurs. Pour cette première initiative du ministère des Transports, il a été question de commencer par une formation de 372 moto-taximen sur les « 200 000 environ, qui existent dans la cité capitale », selon Rose Nancy Ngatounou, déléguée régionale des Transports du Centre Après 10 jours de formation, des permis de conduire et des attestations de fin de formation leur ont été remis par le gouverneur de la région du Centre, Naséri Paul Béa.

