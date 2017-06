La 17ème édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée le 20 juin 2017 avec plus d'appels à la solidarité, au partage et à l'engagement à sauver la situation des réfugiés dont le nombre a continué à augmenter. La journée a été célébrée sous le thème «Avec la campagne des réfugiés», qui appelle tous les citoyens à se mobiliser pour ces personnes vulnérables en signant la pétition.

Une déclaration du Bureau du Cameroun du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que le thème de la célébration appelle les gouvernements à faire leurs promesses en septembre 2016 où «les dirigeants mondiaux ont accepté de travailler à l'élaboration d'un Pacte mondial pour les réfugiés en 2018 où toutes les parties de la société Se tenir ensemble avec les réfugiés et faire leur juste part au lieu de laisser les États individuels supporter le fardeau des déplacements forcés en masse ".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message exhorté, "Résolons de rétablir l'intégrité du régime international de protection des réfugiés. Et laissez-nous travailler pour donner à chacun la chance de construire un avenir meilleur - ensemble. " Le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella a présidé des activités de célébration à l'esplanade du conseil municipal de Yaoundé. Il a profité de l'occasion pour présenter la situation préoccupante des réfugiés au Cameroun, affirmant que le pays est classé au 13ème pays qui héberge les réfugiés dans le monde et le septième en Afrique.

Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans un rapport a déclaré que le 31 mai 2017, le Cameroun abritait environ 373 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans lesquels 259 145 étaient des centrafricains, 88 570 Nigérians, 20 900 réfugiés urbains et 4 209 demandeurs d'asile. La situation a radicalement changé alors que le ministre Mbella Mbella dans son discours a déclaré qu'au 20 juin 2017, il y avait déjà 396 383 réfugiés au Cameroun avec le nombre de centrafricains qui ont augmenté à 278 136 et les Nigérians à 93 422. Il a révélé que les réfugiés représentaient environ deux pour cent de la population du Cameroun.

Le pays compte actuellement 224 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il a énuméré un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour améliorer la situation des réfugiés, a appelé à une plus grande solidarité et a déclaré que le gouvernement n'épargerait aucun effort pour que le HCR accomplisse sa noble mission. Il a révélé que les réfugiés représentaient environ deux pour cent de la population du Cameroun. Le pays compte actuellement 224 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il a énuméré un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour améliorer la situation des réfugiés, a appelé à une plus grande solidarité et a déclaré que le gouvernement n'épargerait aucun effort pour que le HCR accomplisse sa noble mission.

Il a révélé que les réfugiés représentaient environ deux pour cent de la population du Cameroun. Le pays compte actuellement 224 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il a énuméré un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour améliorer la situation des réfugiés, a appelé à une plus grande solidarité et a déclaré que le gouvernement n'épargerait aucun effort pour que le HCR accomplisse sa noble mission.