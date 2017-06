Tunisie: A quand l'adoption ?

Une loi portant sur le droit d'asile est-elle, vraiment, nécessaire ? Voilà à quoi s'est intéressé le débat d'hier, vu l'ampleur du phénomène ici et ailleurs. Soit 65 millions de migrants de par le monde et plus de 42 mille personnes fuient quotidiennement les foyers de guerre et de tension. Mais il existe déjà un projet de loi sur l'asile en Tunisie. Finalisé par le ministère de la Justice, depuis quelque temps, ce projet n'est pas encore sorti des bureaux de La Kasba.

Et pour cause, une campagne de plaidoyer a été lancée l'été dernier, sous le slogan « leur situation nous touche, mais une loi permettra aussi de les protéger.. ». L'élan solidaire continuera jusqu'à l'adoption de ladite loi, faisant toute la lumière sur les tenants et les aboutissants. De même, «la Tunisie s'est pleinement engagée sur le plan international à protéger les droits des réfugiés sur son territoire», lance M. Abdelbassat Ben Hassen, président de l'Iadh à Tunis.

De surcroît, l'apport médiatique, de la société civile et des avocats n'est plus à démontrer. S'ensuivait une charte de conduite professionnelle propre à la couverture médiatique des questions d'asile et de migration. Le Snjt y met aussi du sien. Cela fait partie intégrante des droits de l'Homme dans leur acception la plus large. «Les protéger ainsi n'est pas une faveur, c'est plutôt une obligation. Ce qui compose avec l'esprit de la constitution et les différentes clauses des conventions internationales dont la Tunisie est signataire», rappelle M. Ben Hassen. Et d'ajouter, en conclusion, que l'application de la loi incarne bel et bien une conscience démocratique qui sous-tend l'aspect institutionnel et juridique du droit d'asile.