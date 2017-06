Tunisie: Les jeunes talents de la Rachidia

Composée de 40 musiciens et choristes, la troupe Rachidia est restée fidèle au style de la musique tunisienne authentique, ce qui reflète l'orientation de cette institution défiant l'affluence considérable des autres styles musicaux contemporains, et ce, d'après Hédi Mohli, président de cette prestigieuse institution tunisienne.

Un spectacle de malouf tunisien et de chansons tarab interprétées par la troupe «La Rachidia» a été présenté à la soirée de clôture de la 36e édition du Festival de la Médina de Tunis, samedi dernier, au Théâtre municipal de Tunis qui a abrité la majorité des spectacles de ce rendez-vous ramadanesque annuel. Sara Douik et Sara Nouioui, jeunes talents de l'Institut Rachidia ont interprété un bouquet de chansons des artistes disparues Saliha et Fadhila Khetmi.

