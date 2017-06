Tunisie: A l'exception d'Ennahdha, ils ne sont pas prêts

Du côté du parti Al-Jomhouri, absent du parlement et qui espère encore que la date des élections sera repoussé au 20 mars 2018, on admet à demi-mots l'incapacité du parti à assurer sa présence dans l'ensemble des circonscriptions. « Un ou peut-être deux partis au maximum sont réellement prêts pour ces élections », concède Mohamed Salah Ayari membre du bureau exécutif d'Al Jomhouri.

A six mois de la date prévue pour les élections municipales, les partis politiques ne semblent pas tout à fait à l'aise et n'ont pas tous les moyens d'affronter les urnes avec des listes respectant notamment la parité verticale et horizontale. Lorsque nous leur posons la question, la réponse est presque toujours la même : «Nous visons à être présents dans toutes les circonscriptions électorales ».

