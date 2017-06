Tunisie: Meilleures en technique qu'en innovation

Aujourd'hui, la photographie artistique est une discipline à part entière dans les écoles et instituts des Beaux-arts et les étudiants s'y intéressent de plus en plus en raison des possibilités qu'elle offre grâce au numérique. Assimilé à la reproduction, la photo a évolué vers la création lorsque les Beaux-arts s'en sont emparés. De nombreuses photos d'artistes ressemblent à des œuvres picturales réalisées avec les techniques à l'huile ou l'acrylique.

Pour revenir à l'exposition, l'influence des enseignants est visible lorsqu'on voit la présence insistante du cercle de la part de tous les étudiants. C'est l'idée d'arrondi, rappelant l'œil, l'objectif ou le trou qui domine les œuvres exposées. «Vortex» de Rahma Lahmar évoque l'effet du temps sur des paysages urbains, notamment la médina qui se détériore. C'est sans doute l'image d'un CD que la photographe a voulu rendre, ce qui n'est pas mal mais un montage plus approprié aurait donné une meilleure qualité à ces œuvres.

Dans «Un autre corps», Jawher Hamidou a exploité différentes zones sensibles du corps humain en plans rapprochés. Les photos en noir et blanc donnent l'impression que le corps n'est pas celui que l'on regarde avec l'œil nu mais plutôt des fragments recomposés grâce à l'objectif du photographe qui offre une autre lecture de l'espace corporel comme objet de création. L'idée n'est pas originale mais elle valait le détour.

«Espace ranimé» de Chayma Sayeh, espace laissé à l'abandon, espace en ruine, espace servant de poubelles. C'est cet espace qui a attiré le regard de la photographe qui a essayé de le ranimer par son objectif. Tout comme «La société pop» de Wejdan Ayech. La photographe détourne les objets de consommation en les présentant dans une mise en scène qui leur donne une vision artistique déjà exploitée par d'autres artistes. «Flacon de parfum ou de lessive», tout est détourné de manière ludique pour exprimer le monde moderne.

Toujours autour de la thématique du cercle, «Vacuité» de Syrine Limam reproduit le portrait de personnages servant d'un filtre sous forme de cercle appelant en quelque sorte un miroir grossissant. Les photos en noir et blanc mettent en valeur la lumière subtile de l'objet photographié. Tout comme «Fusion» de Selma Agrebi en noir et blanc. Un travail sur le froissement de l'image à la manière d'un Bacon. Le rendu donne à voir l'image d'un miroir brisé. Une démarche intéressante où c'est toujours l'œil du personnage qui est mis en évidence.

«Une fenêtre dans une autre» de Roumaïssa Merseni aurait pu être une variation sur un même thème, celui du portrait. Or, si l'approche est séduisante, celle du portrait derrière une vitre en buée, la composition reste redondante dans la mesure où le mouvement est le même et l'image se répète de la même manière. C'est presque du Photomaton.

Imen Chebbi a travaillé sur l'art du feu associant le verre soufflé et ses couleurs ocre et rouge en recadrant les éléments sous une forme valorisante. Le «Macro abstrait» de Ahlem Metoui est une quadrature du cercle avec des tonalités de rouge, bleu et jaune formant une jolie composition décorative à l'instar de «El Harq el bina» de Mohamed Bezouich en mode cercle puisqu'il s'agit de compositions d'assiettes remplies de nourriture désignant peut-être la trame.

Dans ces projets de fin d'études, les étudiants ont travaillé notamment la technique répondant sans doute aux exigences des enseignants et ont réussi à mettre en évidence le matériau. Mais ils sont appelés à faire preuve de plus d'innovation et de liberté de choix.