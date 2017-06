Tunisie: «Rap El Mass'Art» est né

«Houmetna Fannéna» fête cette année sa 6e session, le public évolue d'une édition à l'autre, la qualité des spectacles aussi, dit Najla Jeridi, coordinatrice des manifestations à l'espace Mass'Art, les médias font un travail excellent sur ce festival ce qui fait qu'il est en train de grandir. Ce public a évolué grâce aussi aux activités du Mass'Art tels les ateliers et les animations qui se sont élargies pour toucher d'autres quartiers ainsi que des centres d'intégration pour l'enfance. Le choix de notre programmation est basé essentiellement sur la variété des spectacles : théâtre, cinéma, musique et spectacles pour enfants. Nous espérons attirer dans le futur des artistes de renommée aussi bien nationale qu'internationale.

Un public tout âge confondu et qui s'est révélé très attentif aux textes de ce jeune groupe qui ont chanté l'immigration clandestine, l'injustice sociale et la comédie politique, entre autres. Un morceau était spécialement écrit et composé pour parler du statut de l'art peu toléré parfois et de la mésaventure de l'espace Mass'Art qui s'est vu forcé de fermer ses portes à un certain moment par les autorités.

Des textes co-écrits avec ces cinq jeunes en collaboration avec un Dj : Abdelkrim, Hazem, Seif,Bilel, Omar et Khalil. Ce soir-là, le public est venu en nombre du quartier de Bab Saâdoun et des quartiers environnants pour assister à ce spectacle en pleine rue.

