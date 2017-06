Cameroun: Agence universitaire de la francophonie (Auf) - La finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes » a lieu 28 juin à Yaoundé

Comment résumer le forum "Phenomenal Women - The empowerment Stage" de l´association "Women for Knowledge"… Plus »

Pour la troisième année consécutive, l'Auf est partenaire de l'épreuve. En partenariat avec ses établissements universitaires membres, fait-on savoir, elle organise cette année les finales nationales dans huit pays : Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Haïti, Liban, République Démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie. Concernant spécifiquement la région Afrique centrale et Grands lacs de l'Auf, la compétition a eu lieu en RDC avec la victoire d'Arlette Masamuna.

Le but de l'exercice, étant d'exposer le sujet de leur thèse en français de façon claire, concise, convaincante et souvent humoristique, avec une seule diapositive pour support.

