Congo-Brazzaville: Disparition - Les journalistes sportifs rendent un dernier hommage à George Innocent Mavoungou

C'est avec un cœur serré qu'on a accompagné Innocent Mavoungou à sa denière demeure. les temoignages à son égard ont été faits par certains journalistes. "Innocent Mavoungou était un journaliste taquin dans ses propos et ne reculait pas devant une information. Il informait avec beaucoup de précision, c'était un journaliste agressif alors qu'ailleurs on prenait du recul en tenant compte des répercussions qui pouvaient s'ensuivre", a indiqué Georges Bwellat, ancien journaliste sportif de la radio Pointe-Noire. " J'ai connu Innocent George Mavoungou pendant le championnat national de handball que la fédération avait organisé en 2013 à Pointe-Noire. Il avait toujours à sa portée sa petite camera avec laquelle il capturait les images et il faisait de bons reportages. Il était sérieux, responsable et dynamique dans le cadre de la profession. Il est parmi les journalistes sportifs pour lesquels nous avons gardé de grands souvenirs", a signifié Daniel Missama, journaliste sportif.

