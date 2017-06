Congo-Kinshasa: Lisanga Bonganga propose l'installation du CNSA avant le vote de la loi au Parlement

Maman Sidikou a rencontré mardi 20 juin trois acteurs politiques de l'opposition : Pierre Lumbi, président du G7 et du Conseil des sages du Rassemblement, Joseph Olenghankoy, président des FONUS et Lisanga Bonganga, ministre d'Etat et ministre en charge des Relations avec le Parlement.

« Maintenant, le Parlement est en vacances parlementaires, mais tout le monde s'inquiète pour savoir, on fait quoi de l'installation du CNSA. En attendant que nous puissions rentrer dans la session de septembre qui est une session budgétaire, il est important que pendant ce temps, les acteurs puissent se rencontrer et voir comment nous pouvons arriver à mettre sur pied le CNSA », souhaite Lisanga Bonganga.

« On devrait commencer par installer le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) et la loi peut venir après », propose mardi 20 juin, le ministre d'Etat en Relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga. Selon lui, la mise en place de cette structure permettra « d'aller de l'avant ».

