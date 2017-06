Congo-Kinshasa: Actif, le VPM Ramazani Shadary de nouveau réclamé dans le Congo profond

Il revient du Congo profond. Par deux voyages successifs, en effet, Ramazani Shadary a dû, dans le cadre des missions d'itinérance et d'administration du territoire, se rendre au Grand Kasaï assumant carrément le rôle d'éclaireur pour le Président Kabila.

A présent, le numéro Un de l'intérieur est demandé à Kasangulu, au Kongo Central où, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Professionnalisation de la Police pour la Population et la paix (P4P), il sera organisé ce vendredi 23 juin 2017, à l'école de Police, une cérémonie d'ouverture de la session de formation en anti-émeute en faveur des 300 agents de la Police Nationale. C'est bel et bien Emmanuel Ramazani Shadary qui devra présider ces assises dès la matinée. Véritablement, l'homme a un agenda plus que chargé.

Le mardi, il avait convoqué Tutu Salumu et Jean Tokole respectivement, Gouverneur du Maniema et de la Tshopo afin d'arbitrer un malentendu qui vire peu-à-peu au rouge entre leurs provinces. Ce dernier résulte d'une mésentente sur les lignes établissant leurs limites. Pour y parvenir, le VPM Ramazani Shadary a, de concert avec ses hôtes, opté de mettre sur pied une commission devant tabler sur cette crise et dont les conclusions sont attendues au plus tôt par toutes les parties. Sauf imprévu, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité devrait prendre le vol ce mercredi, s'il ne l'a pas fait hier.