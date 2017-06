Congo-Kinshasa: Maternité et Centre de Santé St Clément - MSC - Laurent Batumona débloque les femmes et enfants !

C'est dans la commune de Makala, où Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), a choisi d'adorer Dieu, ce dimanche 18 juin 2017, à Saint Clément et à l'Eglise de Réveil La miséricorde.

Après la prière, il a visité quelques chantiers notamment, l'avenue Elengesa et Kwilu. Il a eu, spécialement, à s'adresser à ses frères et sœurs et à ses compatriotes de Makala, son fief électoral.

En visite de courtoisie au centre de santé St Clément, il a payé, ce jour-là, les factures des soins médicaux d'une dizaine des personnes et enfants qui y étaient bloqués, faute de moyens.

A la Maternité, plus d'une vingtaine des femmes bloquées avec leurs bébés ont vu leurs factures payées et ont bénéficié de la l'amour et de la solidarité qu'incarnent Laurent Batumona Diata Bawu.

Dans leur prière, les femmes ont imploré la miséricorde de Dieu afin qu'il bénisse et soutienne les affaires de cet homme qui, contre toute attente, est venu les délivrer. Elles ont demandé à Dieu, le Tout-Puissant, d'éloigner au devant de lui, toutes les bêtes féroces et tout danger.

"Je ne suis pas venu comme Député national mais comme votre fils, votre frère, votre Grand-frère". C'est de cette manière qu'il s'est exprimé auprès de malades au Centre de santé St Clément.

Après avoir fait le tour des salles de ce centre de santé comme celles de la maternité, il a compris et entendu les doléances criantes des hommes et femmes dont les yeux écarquillés exprimaient leurs difficultés.

Toutes les doléances ont convergé sur un besoin financier nécessitant le paiement de frais d'hospitalisation pour sortir de l'hôpital.

Qui devait payer alors les frais d'hospitalisation des patients insolvables ?

C'est la question qui s'est posée. Homme de grand cœur, après concertation, il a remis son enveloppe, dont la hauteur n'a pas été révélée, entre les mains propres de la Sœur gérante du Centre de santé pour, non seulement, la sortie de l'hôpital, mais aussi, pour ceux qui sont admis pour les soins médicaux jusqu'à leur guérison.

Pour les infirmières, le geste de l'Honorable Batumona est un exemple de charité à suivre : «Nous tenons à exprimer notre gratitude envers l'Honorable Batumona qui a donné de son argent, qui a contribué avec ce geste combien louable. Voilà ! Nous venons de faire sortir plusieurs personnes aux soins et des femmes qui ont accouché et des enfants au Centre de santé St Clément de Makala rien qu'avec l'intervention de Batumona".

Le curé de la Paroisse St Clément, Paulin Makiala, a, par ailleurs, invité les chrétiens, femmes, hommes de bonne volonté à imiter le geste posé par le Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), en assistant les femmes qui ont accouché et qui sont en situation financière difficile dans ce Centre hospitalier.

Les femmes ont promis à l'Honorable Batumona leur soutien, lors des prochaines élections qui se profilent à l'horizon.

D'autres ont appelé, illico presto, leurs maris et membres des familles pour annoncer qu'elles sortaient de l'hôpital et rentraient à la maison, le soir du dimanche 18 juin 2017. C'était la pagaille. Une jeune femme, émotionnée par ce geste inespéré, a baptisé son fils du nom de Laurent Batumona.

Après l'église catholique St Clément, ce dernier a pris la direction du quartier Kulumba où il devait se rendre au culte à l'église La miséricorde du pasteur Pierre Dikizeko. Il a parcouru toute la distance à pied.

Accompagné du Secrétaire Général Adjoint du MSC, Jules Mukumbi, et d'autres cadres de son Parti, le Président du

MSC a, tout d'abord, remercié les fidèles de cette église pour l'accueil chaleureux et spontané. Un accueil chaleureux tant lors de son arrivée que de son retour.

"Je suis votre frère de la commune de Makala, je sais que vous m'aimez

et vous priez profondément pour moi et pour mon Parti, le MSC, comme je vous aime aussi". Tel est le mot que le Président du MSC a prononcé tout au long de son parcours.

En visite à l'église La Miséricorde, il promet de reconstruire l'église qui a été emportée par un vent impétueux. L'occasion faisant le larron, il a appelé les fidèles à se faire enrôler massivement.

Projets à caractère social

Le chantier d'aménagement routier sur Elengesa et Kwilu, a reçu la visite de l'Honorable. A l'escale de l'avenue Elengesa sur le chemin du retour, Laurent Batumona s'est arrêté pour bavarder avec les gens qui lui ont rappelé la détérioration continue de cette avenue qui nécessité un entretien.

Il a promis que les outils seront achetés pour permettre aux jeunes gens de faire les travaux d'entretien.

Approché par les médias au niveau de l'avenue Kwilu, le Président du MSC a promis de s'investir personnellement dans la réhabilitation de ces avenues : "D'ici quelques mois, les Coréens vont commencer les travaux, parce qu'il existe un contrat que nous avons négocié. Makala est une commune où j'ai étudié et grandi. Je ne peux pas l'abandonner.

Le peu de moyens que je peux trouver, je le dispose pour soulager cette population. Mais, l'Etat a l'obligation de sécuriser son peuple dans tous les domaines", a-t-il déclaré, en faveur de cette population. " J'ai déversé des tonnes de bricailloux, des déchets de briques, pour permettre la circulation normale des véhicules et des motos-taxis. Déjà, sur l'avenue Kwilu, les bennes ont posé ces débris pour les travaux d'entretien. Un responsable de Makala a vanté certaines réalisations notamment, la réfection de la route Elengesa sur fonds propres de l'Honorable Batumona, en attendant les gros travaux des Coréens.