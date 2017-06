Présente à la 35ème session de droit de l'Homme à Genève, la Ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa, a balayé d'un revers de la main les accusations portées contre la République Démocratique du Congo dans les atrocités survenues dans l'espace Grand Kasaï, suite au phénomène, devenu célèbre, de Kamuina Nsapu, associé au processus électoral.

Mme Mushobekwa a montré, noir sur blanc, qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, entre la situation sécuritaire dans les provinces du Kasaï et le processus électoral. «Le phénomène Kamuina Nsapu a commencé depuis juin 2016, sur base de revendications coutumières, alors que les élections législatives nationales et présidentielle devaient l'être plutôt en novembre 2016 », a-t-elle fait savoir.

En outre, elle a enfoncé le clou, demandant aux nations civilisées si, sur leurs sols, elles pouvaient tolérer des actes terroristes. Cependant, la ministre n'a pas caché la désapprobation du Gouvernement quant aux actes perpétrés par certains hommes en uniformes sur les civils. En vue de lutter contre l'impunité, a-t-elle expliqué, le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, avait instruit, en date du 13 avril 2017, le Ministre de la Justice, de dépêcher des Magistrats militaires, pour que soient menées des enquêtes sérieuses et punir les auteurs de ces atrocités.

S'agissant des fosses communes, Marie-Ange Mushobekwa a démontré que le travail effectué sur terrain, de concert avec des équipes conjointes de la Monusco et de l'Auditorat FARDC, n'ont pas abouti aux allégations prétendument avancées, au point de pousser les équipes de la Monusco au découragement et à la déception. Ce faisant, elle a invité le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme de faire en sorte que cette affaire soit traitée en toute impartialité, sans une quelconque pression et surtout sans interférences politiques. Quant aux enquêtes internationales, le Gouvernement, indique Mme la ministre, réitère sa volonté de poursuivre sa collaboration avec l'ONU et entend garder le leadership de celles-ci.