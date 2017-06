Burkina Faso: Vie de la Nation - Les gardiens de la tradition à Kosyam

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le mardi 20 juin 2017 à Kosyam en audience, cinq chefs coutumiers et une délégation d'artistes- musiciens.

La chefferie coutumière est soucieuse de la bonne compréhension par le pouvoir d'Etat, des actions qu'elle entreprend au sein de la République. Une délégation de cette communauté en a discuté hier avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à Kosyam. Constituée du Koupendieli, roi du Gulmu, le Naaba Djiguempolé de Tenkodogo, le Moogho-Naaba Baongo de Ouagadougou, le Naaba Kiba de Ouahigouya et le Dima de Boussouma, la délégation était face à la presse à l'issue de la rencontre avec le chef de l'Etat.

Le porte-parole des gardiens de la tradition, le Koupendieli, a exprimé le plaisir qu'ils ont eu à échanger avec le président du Faso sur la vie de la cité aussi bien au niveau local qu'à l'échelle nationale. Il a souhaité une meilleure compréhension de leurs actions par le pouvoir d'Etat. «Nous voulons aller au-delà de ce que les simples citoyens voient.

Ce ne sont pas nos bonnets qui font le travail, mais ce qui est en dessous, c'est-à-dire nos cerveaux, âmes et cœurs » a-t-il expliqué dès l'entame de ses propos. Le roi du Gulmu a ensuite soutenu que la délégation a rassuré le chef de l'Etat de sa présence permanente à ses côtés pour l'aider à accomplir sa fonction. « Nous lui avons exprimé toute l'attention que nous prêtons sur ce qui se fait ou ne se fait pas dans ce pays » a-t-il relevé. De son avis, les sages ont aussi émis le vœu que l'administration leur vienne en aide dans la résolution de certains problèmes ponctuels notamment ceux liés aux nominations de chefs traditionnels.

20 millions FCFA pour les artistes

Cette rencontre, une première depuis l'accession au pouvoir du président Kaboré, a été l'occasion pour les 5 chefs coutumiers de lui présenter leurs vœux de réussite dans sa fonction. Avant les hommes en bonnet, le président du Faso avait reçu quelques minutes plutôt des artistes-musiciens venus présenter leur programme d'activités entrant dans le cadre de la fête de la musique célébrée chaque 21 juin. A écouter leur porte-voix, Mahamadi Ouédraogo dit Madess, la commémoration a débuté la veille avec une conférence publique sur le thème : « L'apport de la culture à la promotion du civisme et à la cohésion sociale ». Un match de gala est prévu aujourd'hui, mercredi, entre les hommes de la culture et la police (nationale et municipale).

La démarche a été bien appréciée par le chef de l'Etat, a poursuivi Madess, qui dit être intéressé par tout ce qui s'inscrit dans le sens de la cohésion sociale. « Il nous a apporté sa bénédiction et nous a assuré qu'il jouera sa partition pour l'amélioration des conditions de vie des artistes » a-t-il déclaré. Une promesse qui a été séance tenante accompagnée d'un acte concret. Le président du comité de lobbying du Fonds d'aide aux membres âgés du Bureau burkinabè des droits d'auteur (BBDA), Gustave Sorgho, membre de la délégation, a déclaré que le chef de l'Etat a fait parler son cœur en offrant un chèque de 20 millions CFA pour venir en aide aux artistes en situation de précarité. « Il a été sensible à notre démarche et nous le remercions » s'est-il réjoui.