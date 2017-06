Burkina Faso: Assistance humanitaire au Burkina - De l'hospitalité pour plus de 35 000 réfugiés

La représentation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Burkina Faso, a organisé une conférence de presse, le lundi 19 juin 2017 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, célèbre ce 20 juin 2017, la Journée mondiale du réfugié, sous le thème : «Solidaires avec les réfugiés». En prélude à cette célébration, la représentation nationale du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), a fait le point de la situation des réfugiés au plan international et national. C'était le lundi 19 juin 2017 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Le nouveau rapport statistique du HCR sur les tendances mondiales, selon la représentante adjointe du HCR-Burkina Faso, Mahoua Bamba Parums, fait état de 65, 6 millions de personnes « déracinées » dont 22,5 millions de réfugiés à travers le monde en fin 2016, soit 300 000 personnes de plus que l'année précédente. «Ce total élevé reflète un nombre considérable de personnes ayant besoin de protection à travers le monde dont plus de la moitié de ces personnes sont des mineurs», a-t-elle commenté.

A cette même période, à l'échelle mondiale, a-t-elle poursuivi, 84% d'entre eux, se trouvaient dans des pays en développement ou à revenu moyen, et dans les pays moins développés. Elle a indiqué que ce déséquilibre considérable est le reflet de l'absence continue de consensus international sur la question de l'accueil des réfugiés et la proximité de nombreux pays pauvres par rapport aux régions des conflits. D'où la nécessité pour les pays et les communautés qui accueillent des réfugiés et des personnes déplacées d'être bien équipés et soutenus. « A défaut, une situation d'instabilité peut s'installer et avoir des conséquences sur l'aide humanitaire vitale, voire engendrer un déplacement secondaire», a-t-elle soutenu.

En ce qui concerne le Burkina Faso, elle a révélé qu'à la date du 31 mai 2016, 35 501 individus majoritairement Maliens bénéficient de l'asile, de l'assistance et de la protection que l'Etat burkinabè et le HCR ne cessent de leur garantir. Elle a, de ce fait, salué l' «hospitalité légendaire» du peuple burkinabè. Pourquoi le thème de la célébration de la Journée mondiale 2017 est-elle identique à celui de l'année dernière ? Quelles seront les innovations de la présente édition ? Comment se fait la prise en charge des plus de 35 000 réfugiés vivant sur le sol burkinabè ? Répondant à la première préoccupation, Mme Bamba a indiqué qu'il s'agit d'une invite encore renouvelée de manifester davantage de solidarité envers les réfugiés.

Pour la deuxième question, elle a cité, entre autres, la célébration à Ouagadougou (contrairement aux années précédentes), la création d'activités génératrices de revenus et l'insertion professionnelle des réfugiés parmi les nouveautés. Le gouvernement burkinabè, le HCR et le Programme alimentaire mondial sont les trois acteurs qui interviennent dans la prise en charge des réfugiés. La santé, l'alimentation et l'éducation sont, à ses dires, les principaux axes de la gestion des déplacés au « pays des Hommes intègres ».