Burkina Faso: Fenêtre des pros Mercato - ça bouge pour les Burkinabè

Outre le sacre de l'ASEC d'Abidjan avec son contingent de burkinabè, l'actualité pour les footballeurs burkinabè reste la probable signature de Bertrand Traoré à Lyon et celui d'Issoufou Dayo au WAC.

Aristide Bancé buteur sur transformation d'un penalty (79e mn) face au WAK a permis à l'ASEC de remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. Cela faisait 7 ans que les Mimos n'avaient plus gouté aux délices d'un sacre. Aristide Bancé, annoncé partant pourrait être remplacé par un autre Burkinabè. Il s'agit d'Ahmed Touré actuel sociétaire de la formation ghanéenne de Bechem United. Outre cela, ça commence à bouger pour les footballeurs burkinabè durant cette période de transfert.

Notamment à Salitas où Assane Boureima Bandé quitte le centre. Après un test concluant, le jeune médian a signé un contrat de 4 ans avec FC Malines. Deux autres joueurs de ce centre Abou Ouattara et Fabrice Sangaré sont invités pour des tests à Lokeren. Quand à Franck Lassina Traoré de Rahimo FC, les choses sont claires. Il sera à l'avenir sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam. En attendant d'avoir ses 18 ans pour la signature d'un éventuel contrat, le joueur a été invité récemment par la formation hollandaise pour participer à une compétition Internationale des moins de 17ans. Le bilan de sa participation a été plus que satisfaisant. Désigné meilleur joueur de son équipe lors de ce tournoi, Franck a inscrit 4 buts pour autant de passes décisives. «Tout est bon. Nous sommes tombés d'accord.

L'Ajax est content de lui et nous attendons qu'il ait l'âge requise pour tout finaliser » nous a renseigné le président fondateur de Rahimo FC, Rahim Ouédraogo. Jeudi 15 juin dernier, le président de l'Olympique Lyonnais (OL) Jean-Michel Aulas se voulait rassurant quant à la signature de Bertrand Traoré à l'OL. « C'est très délicat. Il faut interroger Bertrand lui-même. Il s'est exprimé clairement sur ses intentions. Il a un frère qui participe aux discussions. Nous on veut absolument faire l'opération. On s'est déplacé à Chelsea et les contacts sont très avancés. Maintenant, c'est comme Marçal, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés.

Ceci étant, on ne lésinera pas sur les moyens à mettre en œuvre pour qu'il nous rejoigne ». Visiblement, M. Aulas a fait les efforts nécessaires pour attirer l'attaquant burkinabé dans ses filets. Selon le site spécialisé français « Footmercato », un accord de principe a été trouvé depuis le vendredi 16 juin dernier entre le représentant de l'international burkinabé, Chelsea et l'Olympique Lyonnais pour un contrat de cinq ans. Sauf retournement de situation, Bertrand Traoré devrait renforcer l'attaque lyonnaise la saison prochaine. « Footmercato » informe que l'arrivée de Bertrand Traoré à l'OL est tout sauf un hasard. Suivi de très longue date par Florian Maurice (directeur sportif de Lyon), le natif de Bobo-Dioulasso a été observé à de nombreuses reprises. Un coup bien senti et parfaitement maitrisé d'autant que les courtisans étaient nombreux. «Comme nous vous l'avions confié, Chelsea disposait de nombreuses offres fermes pour son joueur.

C'est donc finalement Lyon qui a raflé la mise pour une somme estimée entre 17 et 20 M€ » a écrit le site. Toujours dans le domaine des transferts, Issoufou Dayo pourrait changer de club mais restera au Maroc. Les pourparlers seraient bien avancés et il devait s'engager avec l'un des plus grands clubs de ce pays le Widad Athletic Club (WAC). Affaire à suivre.