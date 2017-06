La deuxième session extraordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier, mardi, 20 juin 2017 à Ouagadougou. Cette session dont la cérémonie d'ouverture a connu la présence des membres du gouvernement sera essentiellement consacrée à l'examen de projets de lois relatifs au système judiciaire.

Les députés ont regagné l'hémicycle à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture officielle de ladite session est intervenue hier, mardi, 20 juin, au parlement, devant un parterre d'invités dont des membres du gouvernement. Au total, cinq projets de lois seront examinés au cours de cette session de deux semaines. Ce sont le projet de loi organique portant modification de la loi organique du 16 mai 1995 portant composition, fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, le projet de loi portant modification de l'ordonnance 68-7 du 21 février 1968 se rapportant à l'institution d'un code de procédure pénal. Les autres projets de loi sont relatifs à la procédure applicable devant la Chambre criminelle, la protection des défenseurs des Droits de l'Homme et enfin, au code de justice militaire au Burkina Faso.

Le Débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) constitue l'autre point important inscrit à l'ordre du jour de ces retrouvailles parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo a tenu à rappeler aux représentants du peuple, l'importance de la session extraordinaire qui vient de s'ouvrir. « J'aimerais attirer votre attention à la fois sur l'intérêt et l'importance des différents points inscrits à l'ordre du jour de notre session », a-t-il déclaré.

Toutefois le président Diallo s'est voulu rassurant par la suite : « Je reste persuadé que vous cernez parfaitement les enjeux que recèlent les différents projets de loi et sachant que vous avez une haute idée des exigences d'une session extraordinaire, je sais compter sur votre engagement et votre esprit de sacrifice pour relever les défis qui se posent ainsi à la représentation nationale ». Il a d'ores et déjà invité la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), à se mettre à la tâche très rapidement.

La convocation des sessions extraordinaires est conforme à la Constitution, notamment l'article 88 qui dispose que l'Assemblée nationale « se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre ou de la majorité absolue des députés (... ) sur un ordre du jour déterminé ». Ces sessions permettent au Parlement de se réunir en séance plénière en dehors de la période des sessions ordinaires, en cas de situation d'urgence ou lorsque l'agenda législatif est trop chargé pour pouvoir être épuisé pendant les sessions ordinaires.

La clôture de cette deuxième session extraordinaire de l'année 2017 interviendra le mardi 4 juillet 2017. Elle sera précédée de la plénière consacrée à l'examen du dernier dossier et cela en application du Règlement de l'Assemblée nationale qui stipule en son article 27 que « les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé et au plus tard quinze jours après la date de leurs ouvertures ».