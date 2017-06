Burkina Faso: Infrastructures sportives - Le stade Sangoulé Lamizana bientôt réhabilité

Le ministre des Sport et des Loisirs, Taïrou Bangré a effectué le 15 juin 2017, une sortie à Bobo-Dioulasso. Il a successivement visité les travaux de réhabilitation du plateau omnisports de Yéguéré sis au secteur 10 et le stade omnisports Sangoulé Lamizana et il a annoncé sa réhabilitation future.

Inauguré en 1997, au lendemain de la CAN 98 que le Burkina Faso a abrité, le stade omnisports de Bobo-Dioulasso a fini par tomber dans la vétusté. Faute d'entretien conséquent, ce joyau sportif réalisé à coup de milliards présente un décor peu enviable. Le tartan de la piste d'athlétisme est défraichi, décollé et fissuré par endroit. Les vestiaires sont insalubres, et les gradins, rongés par les intempéries ne soutiennent que des chaises chancelantes. On en voit par-ci et par-là.

Quant au gazon, il est devenu primitif et inadapté à la haute compétitions. Et que dire alors des lampes ? Elles ne s'allument plus depuis belle lurette. Ce n'est pas tout, alors que la mission s'apprêtait à regagner la sortie Est du stade, elle a été illice invitée par le gestionnaire du stade, Allassane Yaro à découvrir un spectacle. C'est avec stupéfaction que la mission découvre un bloc entier du stade dont les travaux intérieurs sont loin d'être achevés. L'on s'y croirait dans un cimetière géant. « Quatre bloc sont dans cet état », précise M. Yaro.

L'air désemparé par ce qu'ils ont vu, le ministre des Sport et ses techniciens vont se livrer à toutes sortes de commentaires et propositions quant à l'exploitation de ces blocs. Toujours est-il qu'après avoir vu l'état des lieux, le ministre Bangré a annoncé ipso facto, l'inscription d'un projet de réhabilitation du stade dans des actions futures de son département. « Nous allons prendre des décisions importantes de sorte à offrir aux bobolais, une infrastructure de qualité », a-t-il confié.

Avant de rallier le plateau omnisports de Yéguéré dont les travaux de réhabilitation ont été lancés le 29 avril 2017, le ministre Bangré a fait une escale sur le terrain d'entrainement de l'AJEB contigu au stade. Constat : le terrain est nu et loin des normes requises pour être un terrain de football classique, ne serait-ce que par son orientation Est-Ouest. Au plateau omnisports de Yéguéré, secteur 10, le décor est plus reluisant. Un demi mur de clôture quadrille les trois côtés du site et n'attend que la pose des grilles métalliques par endroits.

Dès leurs descentes de leur véhicule, des sons encourageants sont lâchés: « les travaux avancent bien ! » ou encore, « il est rapide ! » (Parlant de l'entrepreneur). Seule difficulté, au côté Est, des gérants de kiosques et de maquis, installés dans le domaine du plateau tardent à libérer complètement l'espace usurpé. Qu'à cela ne tienne, des manœuvres sont à la tâche et creusent la tranchée devant constituer le dernier pan de la longue clôture.

Félicité de part et d'autre, l'entrepreneur Moussa Sanga très enthousiaste, se livre à un exercice d'explication sur ce qui reste à faire. C'est un modèle de centre de loisirs, premier du genre devant abriter toutes les commodités où les jeunes pourraient se livrer à leurs sports favoris, même de nuit. D'un coût de 200 millions de FCFA, le projet intègre la construction d'un demi mur de clôture porté par des grilles sur tout le pourtour, d'un logement pour gardien, d'un terrain de football, des plateaux de basket, de volley-ball, de pétanque et de hand-ball assortis d'éclairage. Estimé autour de 45%, la fin des travaux est annoncée dans un mois.