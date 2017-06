Burkina Faso: Cité relais de Dapélogo - 2000 parcelles pour plus de 12 mille demandeurs

La cérémonie de tirage au sort des attributaires des parcelles d'habitation de la cité relais de Dapélogo a eu lieu, le mardi 20 juin 2017 à Ouagadougou. Plus de douze mille souscripteurs ont été enregistrés lors des inscriptions, pour un total de 2 mille parcelles disponibles.

Dans le cadre des attributions des parcelles aux souscripteurs de la cité relais de Dapélogo à 25 kilomètres au nord de la capitale, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a organisé le mardi 20 juin dernier à Ouagadougou, un tirage pour les prétendants. L'opération selon les acteurs, consiste à traiter dans la transparence, l'attribution des lopins aux demandeurs. Pour le conseiller technique du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Roger Moyenga, représentant le ministre, le logement est avant tout un droit reconnu par la Constitution burkinabè.

Ainsi a-t-il précisé, c'est dans le souci de garantir des logements décents aux populations que le gouvernement à travers sa politique sectorielle de l'habitat, a entrepris le développement des logements sociaux. En ce qui concerne l'opération de tir au sort, M. Moyenga a indiqué que le processus vise à assurer la transparence dans l'attribution des parcelles de la cité de Dapélogo. Selon le représentant du ministre Maurice Dieudonné Bonanet, les opérations de souscription qui se sont déroulées du 5 au 15 juin 2017 ont permis d'enregistrer 12 098 candidats pour 2000 parcelles. "Il convient de rappeler que ce projet conçu dans le cadre du programme 40 mille logements sociaux et économiques, a été entamé depuis 2010 et consiste à soulager le besoin des populations désireuses d'un chez-soi” a dit le conseiller technique.

Pour les autorités du ministère en charge de l'habitat, les projets de logements sociaux visent à désengorger la capitale déjà saturée des lotissements. Ils consistent également à offrir à chaque Burkinabè, un toit. Pour Roger Moyenga, ce futur pôle urbain va engendrer à la longue, une attractivité significative à la commune de Dapélogo à travers des investissements s'élevant à environ 8 milliards de francs CFA répartis dans l'aménagement des voies dans la cité, l'adduction d'eau potable, la réalisation d'ouvrages d'assainissement pluvial, le raccordement électrique, etc.

Dapélogo prêt à recevoir les "investisseurs”.

Pour le maire de la commune de Dapélogo, Tasséré Soré, le conseil municipal a organisé diverses audiences foraines avec les populations locales et mené des campagnes de sensibilisation, dans le but de faire comprendre les avantages de la cité. Les propriétaires terriens selon lui, sont tous consentants pour la réalisation de la cité et de l'avis du bourgmestre, rien ne peut, à l'étape actuelle, compromettre le projet. La commune serait selon son premier responsable, prêt à accueillir les bénéficiaires de parcelles. Mieux, le maire a invité les populations à accompagner la mise en œuvre du projet, étant donné que les investissements sur place vont améliorer le quotidien des riverains via la création d'emploi (6 000 emplois directs avec une rémunération de plus de 600 millions), l'employabilité de la main-d'œuvre locale, l'accroissement de l'assiette et des recettes fiscales de la commune. Les bénéficiaires après s'être acquittés des frais de leurs parcelles ont ainsi 5 ans pour les mettre en valeur. Le prix du m2 est de 10 000 francs CFA pour les parcelles en bordure des voies bitumées et 6 000 FCFA pour celles à bord des voies rouges. Pour Lassina Tinta, l'heureux bénéficiaire, le processus du tirage aléatoire sous le contrôle d'un huissier de justice représentant le public est une bonne manière de transparence. Il permet selon lui, de crédibiliser l'opération et met en confiance les souscripteurs.