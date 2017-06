Burkina Faso: Le MENA et Sidwaya s'engagent pour une éducation de qualité

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly, a rendu visite, le mardi 20 juin 2017 aux agents de la « maison commune ». A l'occasion, il a souhaité que les deux institutions aient un partenariat.

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly est convaincu du rôle primordial de la communication dans l'atteinte des objectifs de son département. C'est pourquoi, accompagné de quelques collaborateurs, il s'est rendu dans les locaux du « journal de tous les Burkinabè », le mardi 20 juin 2017 afin de « prendre le pouls des conditions de travail d'un partenaire important du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation ».

Ainsi donc, des rédactions (quotidien, internet, sport) en passant par la documentation, via le secrétariat général des rédactions et l'imprimerie, le ministre Coulibaly a découvert toute la chaîne de production du quotidien d'informations. A l'issue de la visite, il s'est dit émerveillé par la qualité du travail accompli par des « acteurs et actrices dévoués à leur métier afin d'informer le peuple burkinabè sur la vie de la nation ». C'est pourquoi, il a félicité l'ensemble des travailleurs pour l'engagement et la détermination dont ils font preuve. Par ailleurs, Jean Martin Coulibaly a traduit sa reconnaissance à la direction et à tous les collaborateurs de Sidwaya pour la visibilité qu'ils donnent aux différentes activités de son département. Il a en outre sollicité plus d'accompagnement de son« partenaire » afin d'informer l'opinion sur les différentes réalisations du gouvernement en matière d'éducation.

Car, a-t-il estimé, « il est important de montrer aux gens que les choses avancent, contrairement à ce qu'ils pensent ». Cette requête a été bien reçue par le directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, qui s'est dit conscient de la tâche d'éducation qui incombe à sa structure. « Nous allons toujours vous accompagner », a-t-il promis à ses hôtes.

Il a d'ailleurs affirmé qu'« ils pourront, dans le cadre d'une concertation bilatérale, approfondir leur partenariat ». Le premier responsable du « journal de tous les Burkinabè » a par ailleurs saisi l'occasion pour exposer les difficultés de sa structure dans l'espoir que le ministre Coulibaly soit leur relais auprès du gouvernement. Il s'agit notamment du déficit de matériels de travail notamment les outils informatiques et les véhicules. M. Zida a également sollicité l'appui du MENA pour la reprise du journal en langues nationales.