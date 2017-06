Burkina Faso: Bien-être des populations - Une étude pour relire la loi portant code de la santé

Il a ajouté : «Aujourd'hui, on parle de biométrie, de procréation médicalement assistée et d'autres aspects importants qu'il fallait intégrer. Ainsi, les aspects financier, coopération, pharmacie... ont été revus». Il est important quand on veut mettre en œuvre des actions durables, d'avoir un cadre normatif qui soit le lit des actions prioritaires. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou a insisté sur le caractère obsolète de l'actuelle loi. «Il y a par exemple de nouveaux emplois qui méritent d'être créés au niveau du ministère de la Santé parce que la demande est assez forte et nous voulons élargir le paquet des prestations à l'endroit des populations. Il y a également les questions liées à la pharmacie hospitalière et au financement de la santé de façon générale qui doivent être intégrées», a-t-il dit.

Le ministère de la Santé veut réviser la loi n°23/94/ADP portant code de la santé publique. Les raisons sont : l'actuelle loi, abusivement appelée ‘'code" de la santé, n'est constituée que d'un seul texte. La nécessité de la relecture pour adopter aussi bien les projets de textes régissant le secteur privé de la santé que ceux régissant le secteur public de la santé est nécessaire. En plus, il y a la nécessité de prendre en compte de nouveaux domaines apparus dans le secteur de la santé et l'opportunité de proposer un code qui soit un recueil exhaustif de tous les textes juridiques qui régissent le domaine sanitaire.

L'atelier national de validation de l'étude portant relecture et actualisation du code de la santé publique du Burkina Faso organisé par le cabinet Demb's Associates SARL se tient, les 20 et 21 juin 2017, à Ouagadougou.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.