Algérie: Trop chères les vacances !

analyse

Penser à des vacances en cette période où la dépense dépasse, et de loin, les maigres budgets des familles n'est pas chose aisée et il faudrait vraiment économiser à fond pour pouvoir prétendre passer quelques jours. «Avec les dépenses du ramadhan, celles pour acheter des vêtements aux enfants plus les achats des ingrédients pour la pâtisserie traditionnelle et avec la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon, on ne peut vraiment pas s'en sortir. Je suis fonctionnaire et les maigres économies que j'avais faites ont fondu comme neige pendant ce mois. Je ne sais vraiment comment faire. Je pense que je resterai à Annaba et me déplacer en famille pour aller au bord de la mer du côté de Chétaibi ou Seraïdi, c'est la seule solution pour le moment. Les pères de famille soumis à une pression insupportable ne peuvent pas penser à des vacances à l'étranger, c'est tout juste s'ils peuvent organiser des sorties du côté de la mer sans plus», nous confie ce fonctionnaire non sans une pointe d'amertume.

Pour d'autres plus aisés, on lorgne du côté de la Turquie ou de la Tunisie et il n'est pas question pour eux de rester au pays et faire du tourisme intérieur. «J'ai décidé d'aller chez nos voisins de l'est car je m'y sens bien. Les hôtels ne sont pas trop chers, il y a toujours possibilité de marchander, on y trouve aussi des appartements meublés ou des villas à louer et généralement on s'entend avec les propriétaires. A Nabeul, Hammamet, Béni Khiar ou Sousse pour 50 ou 60 DT la nuitée, l'équivalent de 3 000 ou 3 500 DA, on peut se permettre de passer une quinzaine de jours mais ces derniers temps, la vie est devenue chère en Tunisie et on dépense bien plus pour la nourriture.

Au niveau des hôtels, le service est impeccable, accueil, room service, restauration, animation, piscine et autres aires de jeu pour les enfants, un petit paradis quoi. Le seul problème rencontré est le temps fou qu'on passe aux frontières avec les formalités de police et de douanes des deux côtés. On y passe des heures avant de fouler le territoire tunisien. C'est normal, parce que tout le monde sort en même temps, le mois d'août étant la période des congés. Les quelques jours dans ce pays où des milliers de nos compatriotes passent leurs vacances sont une bouffée d'oxygène pour tous. On en revient revigorés et en forme pour affronter une autre année de labeur», nous dit ce commerçant de la rue Ibn-Khaldoun à Annaba.

Pour les familles encore plus aisées, la destination la plus prisée, c'est la Turquie avec différentes formules All Inclusive, demi pension ou à l'aventure. «C'est un peu cher mais ça vaut le coup, nous confie Adlène, jeune marié sans enfant, ingénieur en informatique. On découvre le pays d'Erdogan, les stations balnéaires, le grand bazar d'Istanbul, on peut faire un tour en bateau sur le détroit du Bosphore qui sépare l'Asie de l'Europe et flâner du côté des boutiques pour acheter des souvenirs. Un séjour paradisiaque.»

Ceux qui optent pour le tourisme domestique trouvent bien des difficultés à passer des séjours agréables. «Chez nous tout est cher, nous rapporte Ahmed. Une chambre d'hôtel plus ou moins acceptable c'est dans les 8 000 à 10 000 DA la nuitée. Et en plus on doit se prendre en charge pour la nourriture. Le service n'est pas des meilleurs, mais on fait avec en attendant que cela s'améliore. Aller à Béjaïa ou à Oran, trouver un hôtel, caser sa famille, chercher un bon restaurant, n'est pas facile. On se débrouille comme on peut pour passer quelques jours en famille sans se ruiner.»

Ce qui est sûr, c'est que les gens essayent malgré tout de trouver des formules pour passer des vacances en ne dépensant pas trop pour ne pas avoir à gérer un après vacances difficile avec la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Pour la majorité, les projets de vacances se limitent à de courts séjours en bord de mer, à Annaba ou à El Kala, les temps étant durs pour tout le monde, mais on se débrouille comme on peut pour profiter de quelques jours au soleil avec sa famille.