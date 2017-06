Algérie: Les Algériens se préparent pour les vacances chacun selon son budget

Il est connu que durant cette période de l'année, les ménages déboursent beaucoup d'argent. Et vu que leurs dépenses se multiplient pendant le ramadhan et l'aïd, les citoyens algériens se trouvent obligés de programmer leurs vacances, sinon ils risquent de rater cette période de détente faute de budget. Pour certains, les vacances se préparent quelques mois à l'avance. «Après une année de travail, pleine de stress et fatigante, quelques jours de repos sont nécessaires pour moi.

Pour cela, je fais mon programme toujours une année à l'avance pour gérer mes dépenses et mettre une bonne somme de côté pour que je puisse passer mes vacances tranquillement», a souligné Ahmed, la quarantaine. «Ma femme et moi travaillons, il est moins difficile pour nous de d'épargner surtout que les vacances coïncident ces dernières années avec le ramadhan et l'aïd, une période ou les dépenses doublent. Nous avons choisi notre destination et décidé de partir la fin du mois de juillet prochain pour passer une vingtaine de jours puis rentrer en Algérie pour partir à Bougie qui est ma ville natale pour passer une dizaine de jours avant de reprendre le travail et le stress au mois de septembre», ajoutera-t-il. «Vu que je travaille avec mon père, je ne trouve jamais le temps pour sortir avec ma petite famille durant l'année car je suis toujours occupé.

Pour cette raison, les vacances sont sacrées pour moi, je dois passer au moins une quinzaine de jours de repos pour me décompresser et profiter des bons moments avec ma femme et mon enfant. J'ai décidé de partir au Maroc cette année», dira Oussama, la trentaine. «Mon programme de travail est très chargé car je suis juge. Je suis toujours sous pression alors les vacances sont nécessaires pour moi pour changer d'air et profiter un peu. Pour cette année, j'ai choisi la Malaisie et je partirai le mois de septembre prochain», dira Camélia, la quarantaine. Chose remarquée, pour plusieurs raison la destination préférée des Algériens est la Tunisie. «J'ai décidé de partir en Tunisie après le mois de ramadhan pour passer une dizaine de jours. Il est vrai que je trouve des difficultés pour gérer mes dépenses et mettre de l'argent de côté mais je dois serrer la ceinture puisque les vacances sont nécessaires pour moi et ma famille.

Depuis quelques années, la Tunisie est ma destination préférée», nous a dit Amine, la quarantaine. «Les hôtels en Tunisie sont moins chers et les conditions sont meilleures. Les enfants profitent des loisirs. De plus les lieux sont propres et la sécurité est assurée», poursuivra le père de famille. Même les jeunes choisissent le pays voisin pour profiter de quelques jours entre amis loin du stress de travail et de tous les problèmes. «Avec mes amis on a décidé de passer quelques jours en Tunisie. On a choisi d'y aller en voiture afin de profiter des beaux paysages de notre pays qui sont malheureusement mal mis en valeur», a estimé, Mohamed, la vingtaine. «Pour nous, il est plus facile d'organiser des vacances vu qu'on n'a pas encore fondé de famille, alors on n'a pas de responsabilités ni les dépenses de ramadhan et de l'aïd», s'est-t-il réjoui. Après la Tunisie, La Turquie est la destination favorite des Algériens. «Je travaille dur durant l'année, pour cela je dois sortir du pays et changer un peu d'air. Je choisi la Turquie car c'est un pays plein de sites touristiques.

De plus, ils ont mis en valeur leur potentiel touristique. Ils savent comment se comporter avec les touristes», nous dira Nadia. «Nous avons essayé de gérer les dépenses pour mettre une somme d'argent de côté pour sortir en vacances car on a besoin de repos», dira son mari Karim. A part ces deux destinations les choix des Algériens varient entre l'Espagne, la Thaïlande, le Maroc, l'Egypte, chacun selon son budget et ses moyens.

Pour une autre catégorie d'Algériens, passer des vacances en Algérie et visiter les différentes wilayas du pays vaut le coup également. «Je ne suis pas obligé de partir ailleurs pour passer de bonnes vacances. Il existe des lieux à visiter tels que Bougie, Jijel, El Cala, Mostaganem, Oran ... pour moi, j'ai décidé de partir à Mostaganem en mois d'août prochain», nous a confié Samir. Pour certains citoyens les dépenses de la période qui précède les vacances étaient incontournables, il était impossible de programmer des vacances cette année. «J'ai déboursé beaucoup d'argent durant cette période. Je dois payer le loyer, mettre de l'argent de côté pour payer la deuxième tranche de l'Aadl et j'ai d'autres dépenses, alors je ne peux pas partir en vacances ni hors du pays ni hors wilaya. Je pense à décalé mon congé cette année», nous a confié Omar.

Les vacances sont une nécessité pour tout le monde surtout après de longues périodes de travail dur, de stress et de pression, mais faute de moyens certains citoyens ne peuvent profiter de la saison estivale et reportent ou annulent leurs vacances.