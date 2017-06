Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Selon le FMI, l'affaire Betamax ne devrait pas figurer dans le budget»

Il a aussi cité le MCB Focus paru à l'issue du Budget et dont l'analyse est favorable au budget présenté. «Je crois que c'est une opinion respectée. Je sais que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale discutent régulièrement avec la Mauritius Commercial Bank. Je ne dis pas que je ne suis pas en bons termes avec eux, mais ils ne sont pas particulièrement mes amis», a-t-il fait valoir. Le Premier ministre a ainsi déclaré qu'il respecte l'objectivité de ces institutions. Surtout, a-t-il précisé, que ces dernières ont été critiques envers des mesures prises par ce gouvernement.

Dans la foulée, il s'en est pris à Roshi Bhadain, qui a affirmé, vendredi, que la croissance économique serait de 0,6 % sur les trois ans à venir. Pour Pravind Jugnauth, «ce Budget concerne des investissements massifs dans les infrastructures publiques et d'autres projets. Et cela, en passant par pratiquement tous les secteurs de l'économie avec plusieurs effets multiplicateurs qui vont améliorer le paysage économique de manière significative».

