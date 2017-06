Les relations entre les deux pays ont quelques fois été tendues. Djibouti et l'Erythrée s'étaient déjà opposés en 1996 et 1999 pour la même zone disputée. Leurs relations s'étaient davantage dégradées en 2008 après une incursion au mois d'avril de troupes érythréennes vers Ras Doumeira, promontoire stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge au nord de la capitale, Djibouti.

L'Erythrée n'a pas réagi directement à ces accusations et autres informations qualifiées de « factuelles et spéculatives ». « Le gouvernement érythréen fera savoir son point de vue quand il aura obtenu des informations complètes sur l'ensemble de cette histoire », a précisé le ministre de l'Information à Asmara.

Les autorités qataries ont annoncé le retrait de leur contingent suite à la crise qui a éclaté entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi que ses alliés, qui l'accusent de soutenir le terrorisme islamiste. Des allégations que le Qatar rejette. Djibouti comme l'Erythrée entretiennent de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et ses alliées des Emirats arabes unis.

Dans un communiqué rendu public le 17 juin dernier, l'UA avait fait part de son inquiétude face à cette situation provoquée par la résurgence de ce différend à la suite du retrait des troupes du Qatar déployées en 2010 dans la région disputée. « La commission de l'UA, en étroite consultations avec les autorités djiboutiennes et érythréennes, a entrepris de déployer une mission à la frontière érythréo-djiboutienne pour établir les faits », avait indiqué l'UA. « Le président de la commission se tient à la disposition de Djibouti et de l'Erythrée pour les aider à normaliser leurs relations et promouvoir des relations de bon voisinage », ajoutait l'organisation panafricaine.

